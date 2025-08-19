İlk etapta 42 mahalleye yerleştirilecek olan istasyonların sayısını yıl sonuna kadar 100’e çıkartacaklarını açıklayan Başkan Bozbey, afetlere karşı mahalleleri dirençli hale getirecek, ilk müdahale gücünü oluşturacak ‘Afet Gönüllüleri’ Projesi’ni de başlattıklarını belirtti. Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'da, 1999 Marmara depreminin ardından 'Zemin Etütleri Araştırma Birimi'ni kurarak Bursa ili Sismik Zemin Tehlike Değerlendirme Projelerini hayata geçiren, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile birlikte ‘Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi’ni yürüten Büyükşehir Belediyesi, depreme hazırlık konusunda önemli bir çalışmayı daha başlattı. Olası bir afete karşı hazırlıklı bir kent için ilk adımın mahallelerden başlayacağı anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümünde ‘Mahalle Afet İstasyonları’nı hizmete aldı.

İlk etapta 42 mahalleye yerleştirilecek

Olası bir afette profesyonel ekiplerin bölgeye ulaşması için geçen sürede mahalle halkının kendi imkanlarıyla ayakta kalabilmesini sağlayacak ve ilk 72 saatlik temel ihtiyaçları karşılayacak olan afet istasyonları, ilk etapta 42 mahalleye yerleştirilecek. Afet sonrası ihtiyaç duyulabilecek 28 farklı kalem malzemenin bulunacağı istasyonlarda, çocuk bezinden battaniyeye, elektrikli kırıcıdan aydınlatma cihazlarına, ilk yardım malzemelerinden jeneratöre kadar pek çok gerekli malzeme hazır olacak.

“Doğa, kendine yapılanı affetmez”

Depremlerin yanı sıra yangınların ve sel felaketlerinin de birer afet olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, “Yaşanan afetler çoğunlukla insan eliyle meydana gelmektedir. Doğa, kendine yapılanı affetmez. Bunu birçok yerde gördük. Doğanın dengesini bozduk. Deprem konusunda yapmamız gerekeni fazlasıyla yapmamız lazım. Daha önce Nilüfer’de 28 büyük mahalleye deprem konteynerleri koymuştuk. Bursa’nın da ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu amaçla 'Mahalle Afet İstasyonları'nı hayata geçirdik. insanlarımızın güvende olması birinci önceliğimiz” diye konuştu.

“Yıl sonuna kadar bu sayıyı 100’e çıkartacağız”

Depremde ilk saatlerin ne kadar önemli olduğunun 6 Şubat depremlerinde bir kez daha görüldüğünü anlatan Başkan Bozbey, depremin ilk saatlerinde sadece bölgede mahalle halkının bulunduğunu, aslında profesyonel ekipler gelene kadar yüzlerce, hatta binlerce canı kurtarmanın mümkün olduğunu dile getirdi. İstasyonların bu açıdan önemli olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, “Bugün 42 tane afet konteynerini mahallelerimize yerleştirerek hizmete almış olacağız. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 100’e çıkartacağız. İç donanımlar konusunda öneriler tekrar alınacak. İç donanımların yeterli olduğunu görüyoruz. Jeneratöründen kazmasına kadar her şey var burada. Bir tek yakıt saklama konusunu arkadaşlarımız çözmeye çalışıyor. Amaç, profesyonel ekipler gelene kadar afet konusunda eğitim alan gönüllülerin istasyondaki aletleri alıp müdahale etmesidir. Tabii ki hiç afet yaşamayalım. Ama hazırlıklı olmak zorundayız” dedi.