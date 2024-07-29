AYDIN DAĞTEKİN – GÖKSEL BAŞARAN

Makineden otomotive, tekstilden sağlığa kadar birçok sektörde faaliyet gösteren Bursalı işletmeler, Ar-Ge’ye yaptıkları yatırımlarla, inovatif ürün ve hizmet üreterek güçlerine güç katıyor. Şirketlerin bu konudaki bazı projeleri, TÜBİTAK’ın da desteğini almış durumda.

Barış Mert

Korteks Genel Müdürü

Ar-Ge bütçesini yüzde 67 artırdık

Teknoloji ve Ar-Ge odaklı stratejisiyle sektöre yön veren Korteks şirketimiz, polyester filament ipliklerdeki geniş ürün yelpazesiyle döşemelik, halı, havlu, medikal, spor giyim ve otomotiv kumaşları gibi birçok alanda kullanılan katma değerli ürünler sunuyor. Aynı zamanda çevreci ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla dikkat çekiyor, PET şişelerden üretilen polyester iplik ve Biyobozunur TAÇ Bioloop gibi çevre dostu ürünlerle sektöre öncülük ediyoruz. Korteks olarak, 2022’de Ar-Ge çalışmalarına 21 milyon TL, 2023’te ise yüzde 67’lik bir artışla 35 milyon TL yatırım yaparak sektördeki inovasyon liderliğimizi güçlendirdik. Şirketimizin 2024 hedefleri arasında müşteri odaklı yeni pazarlara açılım ve sürdürülebilir Ar-Ge projeleriyle küresel rekabet gücünü artırmak bulunuyor. Ar-Ge birimimizde 40 kişiyi istihdam ediyoruz. Geliştirdiğimiz projeler arasında DRY TOUCH®, Taç Cottonlike, Taç Flame Retardant, Taç Antistatic, Taç UV Resistant ve Linen-Like gibi fonksiyonel ürünler yer alıyor. ITA Aachen Üniversitesi ile işbirliği yaparak otomotiv ve uçak sanayisinde kullanılan hafifletilmiş kompozit ürünler geliştirdik. Ayrıca, iletken ipliklerle ilgili Ar-Ge çalışmalarına odaklanarak sektördeki inovasyon çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.

Ufuk Kılınçarslan

Özdilek Holding Kurumsal İletişim ve Destek Operasyonları Genel Müdürü

Fark yaratan projeler üretmeyi amaçlıyoruz

Özdilek Holding olarak, 2018 yılında kendi bünyemizde Ar-Ge merkezi oluşturma çalışmalarına başlamıştık. Bu süreçte temelleri atılan çalışmalar, Özveri Ar-Ge merkezi çatısı altında toplanarak 2019 Şubat ayı itibarıyla hayata geçirildi. Ar-Ge faaliyetlerimizle gerek kendi şirketlerimize gerekse Türkiye’ye ve dünyaya sektörel çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Hızla dijitalleşen dünyaya ayak uydurarak, teknoloji ve bilişim alanında yenilikçi ve fark yaratan projeler üretmeyi amaçlıyoruz. Ürettiğimiz projeleri ürün ve hizmete dönüştürerek dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. Özveri Ar-Ge merkezimizin yaptığı çalışmalar arasında; kamera görüntü işleme teknolojileri ile derin öğrenme, yapay zeka, mobil uygulamalar ve bulut çözümleri yer alıyor. Ayrıca gıda alanındaki faaliyetlerimizi de gıda Ar-Ge müdürlüğümüz bünyesinde takip ediyoruz. Gıda Ar-Ge merkezimizi, Özdilek bünyesinde gıda üretimi yapan tüm birimlerimiz için 2018 yılında hayata geçirdik. Burada, yeni ürün geliştirme ve mevcut ürün iyileştirme konularında çalışmalar yapıyoruz. Üretimi tamamlanan ürünler, tadım ekibimiz tarafından objektif bir şekilde değerlendirilip analiz ediliyor. Analizlerimiz doğrultusunda mevcut ürünlerin kalitesini artırmayı ve geliştirdiğimiz yeni lezzetleri misafirlerimizin beğenisine sunmayı amaçlıyoruz.

Coşkunöz Holding

Ar-Ge’ye her yıl 4 milyon Euro bütçe

İnovasyona ciddi yatırım yapan Coşkunöz Holding, Ar-Ge’ye her yıl yaklaşık 4 milyon Euro civarında bütçe ayırıyor. Ar-Ge merkezlerinde batarya soğutma sistemleri ve katmanlı imalat ürün ve proses geliştirme faaliyetleri, yeni malzemeler, çevreye uyumlu teknolojiler, otomotiv sektörünün değişen beklentileri doğrultusunda şasi ürünleri ve bunların üretimine yönelik prosesler ile elektrikli araç trendinin yayılmasıyla en kritik yapılardan biri haline gelen batarya teknolojileri gibi konularda çalışmalar gerçekleştiriliyor. Coşkunöz Holding Ar-Ge merkezlerinin ulusal ve uluslararası alanda 31 adet tescillenmiş ve ticarileşmiş patenti, 16 adedi yurt dışında olmak üzere toplam 80 adet patent başvurusu bulunuyor.

Baran Çelik

Beyçelik Holding CEO’su

6’ıncı Ar-Ge merkezimizi kuracağız

Ar Ge, inovasyon ve dijitalleşmeyi tüm grup şirketlerimizde faaliyetlerimize entegre ediyoruz. Rekabet gücümüzü artırmak hedefiyle faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde sektörün ihtiyaçlarına uygun, ürün kalitesi ve çeşitliliği yüksek ürünler geliştirmek için Ar-Ge’nin öneminin bilincindeyiz. Otomotiv yan sanayi alanında 4 ve rüzgar türbini kule tasarımı alanında 1 olmak üzere Grup bünyesinde toplam 5 Ar-Ge Merkezi’miz var. İklimlendirme alanında da Ar-Ge Merkezi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz 2025 yılında bu alanda da bir Ar-Ge Merkezi unvanına sahip olmak. Üretim ve yönetim süreçlerinde dijital dönüşümün öneminin bilincinde olarak bu alandaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve sektörlerin uyguladığı teknolojileri gözden geçirerek uygun teknolojilerin entegrasyon işlemlerini sürdürüyoruz.

Ahmet Özkayan

Ermaksan YKB Vekili ve Gen. Md.

İlk özel yarı iletken Optoelektronik Ar-Ge Merkezi

Sektörün yenilikçi gücü Ermaksan, başarısını Ar-Ge ve inovasyona verdiği öneme borçlu. Şirketimiz her yıl cirosundan önemli bir payı Ar-Ge’ye ayırıyor. Bu yatırımların sonucunda da sac işleme makinelerinden yüksek güçlü lazer kaynaklarına, 3D metal eklemeli imalat teknolojilerinden titanyum metal tozu üretimine kadar, geniş bir yelpazede yenilikçi ürünler geliştiriyor. Ermaksan’ın bir diğer önemli yatırımı da Türkiye’nin ilk özel yarı iletken Optoelektronik Ar-Ge Merkezi’ni kurması. Bu merkezde lazer teknolojileri, FBG sensör, CNC kontrolörü ve Endüstri 4.0 uygulamaları gibi yüksek teknolojili ürünlerin üretim ve geliştirme faaliyetleri yürütülüyor. Merkez, Türkiye’nin yüksek teknolojide rekabet gücünü artırmak için önemli bir rol oynuyor.

A. Yalçın Yeşilova

Yeşilova Holding İcra Kur. Bşk.

Alanında en fazla AB projesi yapan Ar-Ge merkezi

Tam 49 yıldır faaliyetlerine devam eden Yeşilova, bugün 9 şirketi ve 1800 çalışanıyla müşterilerine, katma değerli ürünleri ile hizmet vermeye devam ediyor. Modern hayatı şekillendiren en önemli malzemelerden biri olan alüminyumu, tüm endüstriyel operasyon süreçlerinin temelinde kullanan Yeşilova; alüminyum ekstrüzyon, alüminyum enjeksiyon döküm yetkinlikleriyle otomotiv ve raylı sistemler sektörlerine çözümler sunuyor. Proje partneri olarak çalışmalarını sürdürdüğümüz LEVIS ve yine koordinatör olduğumuz Eureka LightBee projeleri ile de Türkiye’nin bu alanda en fazla AB projesi yapan Ar-Ge merkezi olarak faaliyetlerimiz devam ediyor. Her projeyi, uzun bir araştırmanın sonucu ortaya çıkan bir eser olarak görüyoruz.

Bülent Yaşar

Prestige Mensucat YKB

Cironun en az yüzde 5’i Ar-Ge’ye

Bursa merkezli tekstil üreticisi Prestige Mensucat olarak, hem yurt içinde hem de yurt dışında sektöründe öncü bir firma olarak öne çıkıyoruz. 1950’li yıllarda tekstil sektörüne adım attık, 1994 yılında Ahmet Yaşar tarafından Bursa’ya kazandırılan Prestige Mensucat ile sektörde köklü ve güçlü bir şirket olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Firma olarak Ar-Ge faaliyetlerimize ciromuzun yüzde 5’inden fazlasını ayırıyoruz. Ar-Ge merkezi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, Turquality programına dahil olmak için de çalışmalarımız bulunmakta.

Yesari Süalp

Ermetal Şirketler Grubu CEO’su

60 kişilik Ar-Ge ekibimiz var

2024 yılında devreye girecek yeni projeyle birlikte üretim kapasitesini artırmayı ve ihracatımızı yüzde 20 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedeflerimize ulaşmak için Ar-Ge faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Yeni teknolojiler ve yapay zeka uygulamaları geliştirerek üretim süreçlerimizi daha verimli hale getireceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2011 yılından bu yana onaylı Ar Ge Merkezimiz 60 kişilik ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor. Burada, yurtdışındaki iş birliklerimizi geliştirerek uluslararası projelerde yer almaya gayret gösteriyoruz. Grup şirketlerimizden Plasmot ise TEYDEB ve TUBİTAK projelerini başarıyla sürdürüyor. Yıllık bütçemizin yüzde 4,5’ini Ar-Ge çalışmalarına ayırarak, faaliyet gösterdiğimiz sektördeki gelişmelere ve müşterilerimizin beklentilerine cevap verecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Yusuf Bakioğlu

Referans Holding YKB

Ar-Ge’ye büyük önem veriyoruz

Firma olarak KaiZen (sürekli iyileştirme) yönetim anlayışıyla faaliyet gösteriyoruz. Bu anlamda Ar-Ge’ye büyük önem veriyoruz ve üretim süreçlerinde optimizasyonlar yaparak doğruya en kısa zamanda ve en uygun maliyette ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Referans Akademi mutfağında her ay yeni bir menü geliştirme amacıyla ürünler üretiyoruz ve bu sayede menü içeriğini sürekli zenginleşiyoruz. Ar-Ge anlayışımız sadece üretimle sınırlı değil. Tüm süreçleri verimlilik, kalite parametreleri ve yetkin insan kaynağı performansı kriterleriyle değerlendirip aksiyona dönüştürüyoruz.

Seyit Ali Baş

Yepsan A.Ş. İcra Kurulu Üyesi

Üniversitelerle de iş birliği içindeyiz

Kendi ürünlerimizin Ar-Ge çalışmalarına odaklanarak bunları dünya pazarlarına sunma hedefimiz var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için, mühendislik birimlerini özgün tasarımlar yapabilen uzmanlarla güçlendirdik. Üniversitelerle de iş birliği içindeyiz ve bu çalışmalara katkı sağlamak için sürekli temas halindeyiz. Yepsan’ın başarısının arkasında sürekli yenilik ve Ar-Ge’ye verdiği önem yatıyor. Firma olarak gelecek hedeflerimize ulaşmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. 2024’te kendi ürünlerimize ait Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarını görmeyi hedefliyoruz. Bu yıl müşteri çeşitliliğimizi artırarak ihracat payımızı genişletmeyi planlıyoruz. Tüm bunlarla birlikte, sürekli yenilik ve gelişmeye odaklanarak sektördeki liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Osman Güler

Elektroteks YKB

Her ay 4 - 5 proje geliştiriyoruz

Ar-Ge çalışmaları, olmazsa olmazımız. Şirketimiz 45 kişilik Ar-Ge ekibiyle adeta bir Ar-Ge Merkezi gibi çalışıyor. Büyük bütçeler ayırarak her ay 4 - 5 proje geliştiriyoruz. 400’e yakın farklı makine ile sektöre hizmet veriyoruz. Sahip olduğumuz geniş ürün yelpazesi de dünya genelindeki rakiplerimizin sahip olmadığı bir özellik bu. Yatak üretim makinelerinin üretiminde robot teknolojilerinin kullanımıyla ilgili Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını odak noktamıza alarak ürünler geliştiriyoruz. Onlar bize hayallerini aktarıyor, biz de bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek adına Ar-Ge çalışmalarına odaklanıyoruz. Sonuç olarak, müşterilerimizin istediği özel ürünü başarıyla imal ediyoruz.

Mustafa Altınsu

Altınsu Tekstil Genel Müdürü

Yeni ve inovatif ürünler geliştiriyoruz

Ar Ge ekibimiz, yeni ürünler geliştirmenin yanı sıra mevcut ürünlerimizin sürdürülebilirliğini de artırmaya odaklanıyor. Kaliteden ödün vermeden daha sürdürülebilir üretim hedefi doğrultusunda kaynak tüketimini azaltma hedefini Ar-Ge faaliyetlerimizin merkezine aldık. 6 kişilik bir Ar-Ge departmanıyla bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızda, yeni ve inovatif ürünler geliştirmenin yanı sıra, mevcut ürünlerimizin çevresel etkisini de azaltmaya odaklanıyoruz.

Matlı Şirketler Grubu

Bakanlık onaylı Ar-Ge Merkezi

Matlı Süt ve Keskinoğlu bünyesinde kurulan Ar-Ge merkezlerinde yeni ürünler geliştirmeye de başlayan Matlı, yılların birikimini yenilikçi çalışmalarla güçlendiriyor. Bugüne kadar birçok yenilikçi proje gelişti ren ve makaleleri yayınlanan Matlı Süt Ar-Ge Merkezi, 2023 yılında Sanayi Bakanlığı onayıyla yeni Ar-Ge projeleri için patent başvurularında bulunmaya başladı. 2000’li yılların başında ürün geliştirme çalışmalarına başlayan Keskinoğlu, Matlı grubuna geçtikten sonra bakanlık onaylı Ar-Ge Merkezi oldu. Matlı’nın tarım, hayvancılık ve yem sektöründeki 60 yıla yakın bilgi birikimiyle Ar-Ge çalışmalarını hızlandıran Keskinoğlu, mevcut projelerini daha geniş kapsamlı olarak yürütmek için ekibini güçlendirerek, patent başvurularında da bulunmaya başladı.

Fatih İğrek

İğrek Makina Ar-Ge Müdürü

Ar-Ge ile katma değeri artıyoruz

İğrek Makine olarak, Ar-Ge yatırımları ile hem üretimdeki katma değeri artırıyor hem de ülkemizin ithalata bağımlı olduğu makineleri yerli olarak birçok sektörün hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Kendi tasarım ve üretimimiz olan CNC takım, 80 yıllık geçmişi ile ülkemizin sanayi alanında gelişmesine öncülük eden İğrek Makine, yüksek teknoloji ürünleri ile fark yaratmaya devam ediyor. Piyasaya sunduğumuz CNC tezgahlarımız, yüksek kapasite ve hassasiyetleri ile otomotiv ve havacılık sektörlerinin dikkatini çekmektedir. Enerji verimliliği ve sürdürülebilir bir çevre anlayışı ile çalışmak her zaman önceliğimizdir. 5 MW’lık güneş enerjisi üretim tesisimiz 2018’den beri devrededir. Enerji üretimi konusunda yatırımlarımız sürecek. Yeni döküm fabrikamızda özellikle rüzgar enerjisi türbinlerine yönelik döküm tedariğinde dünya çapında bir aktör olacak.

Merve Önsever Çağlayan

PMS Alüminyum YKÜ

Yüksek magnezyum alaşımlı alüminyum üretimine odaklandık

Ar-Ge Merkezimizin de yer aldığı TEKNOSAB fabrikasında üretime tüm hızıyla devam ediyoruz. Buradaki fabrikada yüksek magnezyum alaşımlı alüminyum üretimine odaklandık. TEKNOSAB fabrikasında otomotiv sektörüne yönelik üretimlerin daha hızlı ve yüksek tonajlı yapılabileceği gösterdik ve enerji ve üretim verimliliği sağlayan bir yapı kurduk. Türkiye’de solar panel çerçevesini ilk üreten firmalardan biriyiz. Bu alanda da uzmanlaştık. ‘Geleceğe deneyim katıyoruz’ sloganımız ile dün ya çapındaki büyüme hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerleme amacındayız.

Melih İyigüllü

Akiş Boya YK Bşk. Yard.

Güçlü ekibimizle yeni projelere imza atıyoruz

Güçlü bir Ar-Ge Merkezimiz var. Bin metrekarelik bir alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmalar neticesinde de bu yıl UP pasta sistemini içeren 20 yeni ürünü piyasaya sürdük. Türkiye’nin en teknolojik Ar-Ge merkezlerinden biri olarak, güçlü ekibimizle sürekli yeni projelere imza atıyoruz. Bugüne kadar tamamladığımız 5 Ar-Ge ve Ür-Ge projesi arasında, nesnelerin internetini kullanarak üretim kalitesini iyileştirme, daha kaliteli üniversal pasta sistemi ve yerli mısırözü yağından alkit reçine üretimi gibi inovatif projeler bulunuyor.

BEKAMAK

Ciro/Ar-Ge harcaması oranı yüzde 4,9’a çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak 943. Ar-Ge merkezi unvanını alan BEKAMAK Ar-Ge Merkezi’nde 18 araştırmacı ve 4 teknisyen olmak üzere toplamda 22 personel görev yapıyor. Personelin yüzde 22’si lisansüstü eğitim almış kişilerden oluşuyor. Ar-Ge projelerinin sayısı ve niteliklerinin artması ile birlikte, 2021 yılında yüzde 4,2 olan toplam ciro/Ar-Ge harcaması oranı, 2022 yılında yüzde 4,9 seviyesine yükseldi.

Isıtan Makine

Bütçede aslan payı Ar-Ge’ye

Şirketimizin değerleri doğrultusunda yeni ürünler ortaya koyma ve mevcut ürünlerin geliştirme yönünde çalışmalar yapılıyor. AR-GE birimimizde, alanında ve sektöründe uzman mühendislerimiz çalışmakta olup, yıllık bütçenin büyük bir kısmı bu çalışmalara ayrılmaktadır. Bu çalışmalar doğrultusunda Isıtan Makine, her sene ürün yelpazesini genişletmekte ve mevcut ürünleri için inovatif çözümler üretmektedir. Birçok Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültelerinden değerli hocalarımız ile sürekli temas halinde olup, ortak projelerimiz mevcuttur. Bu yıl içerisinde bitmesi planlanan iki adet proje çalışmaları devam etmektedir. Firmamız ‘’Girişimcilik ve Üniversite- Sanayi İşbirliği’’ etkinliklerinde aktif rol almaktadır. 2023 yılında kurumsal kaynak yönetimi, üretim ve satış faktörlerimizi artıracak bilgisayar yazılımları ve bunun yanı sıra üretimimize CNC makinalarımızı da ekleyerek önemli adımlar atılmıştır.

Şinasi Güneş

Bemis Teknik Elektrik YKB

Bizde Ar-Ge faaliyeti asla durmaz

7/24 tam zamanlı Ar-Ge ve üretim faaliyetlerimiz devam etmektedir, sürekli gelişen ve ürün çeşitliliği böylesine geniş olan bir sektörde Ar-Ge asla durmamalıdır. ArGe kadromuz yaklaşık 10 kişilik, dönem dönem artan veya azalan bir ekipten oluşuyor. Çalışmalarımız sonucunda yıllar içerisinde birçok yenilik geliştirdik ve bunları uygulamaya aldık. Örneğin RS serisi 63-125-160 Amper ürünlerimizde ciddi Ar-Ge çalışmaları yapılmış olup, piyasadan bunlara istinaden olumlu sonuçlar halen daha almaktayız. Ve elbette Ar-Ge çalışmalarımız da durmadan devam etmektedir. Örneğin RS serisinde kullanılan hammadde, kullanım alanında kırılma çok olması ve engellenmek istenmesi sebebiyle 6 aylık bir çalışma sonu cunda kırılmaz bir hammadde elde edilerek, kırılmaz özellikli bir ürün haline gelebilmiştir. Tabi hammadde ile de bitmiyor, yaklaşık 20-25 parçadan oluşan bu ürünler için her parça başına Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır.

Türkay Eyrice

Eyrice Dental Grubu YKB

Başarımızın arkasında güçlü AR-Ge ekibimiz var

Eyrice Dental Grubu’nun başarısının arkasında yenilikçi yatırımları, güçlü Ar-Ge çalışmaları ve deneyimli kadrosu yer alıyor. Sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek üretim teknolojisini sürekli güncelliyoruz. Ar-Ge çalışmalarıyla yeni ürünler ve çözümler geliştiriyor, diş protezi üretiminde dünya standartlarını belirliyoruz. Yıllık 2 milyon diş protezi üretip, bunları kişiye özel imal ediyoruz. Protez diş adeta parmak izi gibi. Bunu stoklamanız, seri üretim yapmanız ya da önceden imal etmeniz mümkün değil. Ağız ölçüsü size ulaşır, siz de buna göre protezi şekillendirerek, nihai haline ulaştırırsınız.

Hakan Söğünmez

Sönmez Makina YKB

Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veriyoruz

Hammadde, nakliye, enerji maliyetlerimiz tüm dünyada ve Türkiye’de oldukça hissedilen ekonomik sıkıntılar nedeniyle çok yükseldi. Ancak Sönmez Makina olarak yerini sağlam tutmak ve bu fırtınanın geçmesini beklemek yerine Ar-Ge çalışmalarına yönelmeyi, yeni makine tasarımlarıyla hedef ülkelerde ihracat müşteri portföyümüzü arttırmayı kendimize hedef olarak seçtik.

Nitelikli üretim, AR-GE yatırımları, yeni ürün tasarımları ve ihracat kapasitesini genişletecek yeni pazarlarıyla Türkiye ekonomisine her yıl olduğu gibi 2023’te de katma değer sağlıyoruz.

İbraş Kauçuk

Ar-Ge ekibi yeni ürünlere odaklandı

Araştırma ve geliştirmeye önem veren İbraş Kauçuk Ar-Ge bölümü bünyesinde halen 4 personel görev alıyor. Firma, otomotiv sektöründe akışkan transfer sistemlerine hizmet edecek ürün gamını genişletmek, sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarıyla yenilikçi fikirler üretmek ve yeni ürün ticarileştirme hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor. İbraş bünyesine son 5 yılda yeni dahil olan proses parkurlarıyla plastik ekstrüzyon ve termoform süreçlerinin devreye alma çalışmaları gerçekleştirildi. Kauçuk hortum üretimi yanında plastik boru üretimini de bünyesine katmaya çalışarak ürün gamını arttırmayı hedefleyen firma, özellikle yeni nesil araçların soğutma hatlarında kullanılmak üzere kauçuk hortum kadar çalışma performansına sahip daha hafif, fiyat açısın dan daha rekabetçi ve çevre dostu bir hortum geliştirmeyi hedefliyor.

Serdar Sağlam

Yavuzlar Dişli YKB

Ar-Ge’nin payı giderek artıyor

Ar-Ge çalışmalarımızın toplam bütçemiz içindeki payı her geçen gün artıyor. Bu sayede sektördeki değişimlere liderlik ediyor ve müşterilere daha üstün kalitede hizmet sunmak için sürekli olarak kendimizi geliştiriyoruz. Ayrıca, dijitalleşme konusunda ERP sistem entegrasyonu ve web sistemimiz üzerinden kullanılacak yeni sistemler üzerinde çalışıyoruz. Amacımız, müşterilere daha etkileşimli bir deneyim sunarak öncü bir konumda olmak. Firmalarımız Ar Ge ve tasarıma önemli yatırımlar yapıyor ve bu, ihracat rakamlarımıza olumlu bir şekilde yansıyor. Ancak, ihracattaki pazar çeşitliliğimizi artırmak büyük bir öneme sahiptir.

Yavuz Özdemir

Akrida Tekstil Genel Müdürü

Ar-Ge ile kumaşlarımızı sürekli yeniliyoruz

6 bin metrekarelik modern tesisimizle yıllık yüksek üretim kapasitesine sahip olan Akrida Tekstil, dış ticaret faaliyetleriyle 60 ülkeye ihracat gerçekleştirerek uluslararası alanda da adını duyurdu. Türkiye içerisinde ise önde gelen firmalarla hem regüle ürünlerde hem de şartnameli özel kumaşlarla çalışmaya devam ediyoruz. Ar-Ge birimi aracılığıyla sürekli olarak kumaşlarımızı yeniliyoruz, su geçirmezlik, nem emicilik, antibakteriyellik gibi teknik özelliklerle sektördeki iddiamızı koruyoruz. Ar-Ge çalışmalarıyla teknolojiye katkı sağlıyor, kumaşların koruyucu, dayanıklı ve konforlu olması için sürekli olarak yeni finisajlar ve teknik özellikler geliştiriyoruz. Ayrıca uluslararası ve ulusal akredite laboratuvarları ile birlikte çalışarak Ar-Ge çalışmalarını en üst seviyeye çıkarıyoruz. Müşterilerin talepleri doğrultusunda yenilikçi çözümler üretiyor, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı yaklaşımımızı koruyoruz.

Ali Karen

Polteks Tekstil Makinaları YKB

Bünyemizde inovasyon merkezi bulunuyor

Firmamızın başarısının altında yatan en önemli unsurlardan biri, Ar-Ge faaliyetlerine verdiğimiz önem. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, sektörde öncü olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, kendi bünyemizde bir inovasyon merkezimiz bulunuyor. Burada yapılan kapsamlı araştırmalar ve deneyler sayesinde, yeni fikirler ve ürünler ortaya çıkarıyoruz.

Hakan Özdoğan

Ayaz Kauçuk YKB

Ar-Ge bizim için stratejik öneme sahip

Ar-Ge faaliyetleri, Ayaz Kauçuk için stratejik bir öneme sahip ve şirketimizin inovasyon süreçlerinin kalbinde yer alıyor. Şirket olarak yıllık bütçenin önemli bir kısmını Ar-Ge çalışmalarına tahsis ettik. Ar-Ge faaliyetlerimize ve yeni teknolojilerin entegrasyonuna yapılan yatırımlar da bu yılın öncelikleri arasın da yer almaktadır.

Fatih Selim Yıldızhan

ELM Kimya Kurucu Ortağı

Ar-Ge ile sürdürülebilirliğe odaklandık

Ar-Ge çalışmalarında sürdürülebilirliğe odaklandık. İsviçre Plastik Örgütü ile işbirliği yaparak polietilen hammaddelerin geri dönüşümü ve kullanımı üzerine projelerde aktif rol alıyoruz. Ayrıca, medikal alanda plastik hammaddelerin kullanımıyla ilgili çalışmalara katkıda bulunarak Fribourg merkezli Plastics Innovation Competence Center ile birlikte Luzern’deki bir konferansa katıldık. Bu çalışmalarla, yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımımızla sektörümüzdeki liderliğimizi pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Böylece sektörümüzdeki mevcut ve gelecekteki zorluklarla başa çıkmayı ve değer yarat mayı hedefliyoruz.

İbrahim Altıparmak

Nümerik Mühendislik Otomasyon ile OEMAK Makine kurucusu

Ar-Ge’ye oldukça yüksek bütçe ayırıyoruz

Nümerik Mühendislik ve OEMAK olarak Ar-Ge yapmaktan keyif alıyoruz. Ar-Ge’ye oldukça yüksek bütçe ayırıyoruz. Yeni fikirler ortaya koymak ve bunları ticari kazanca dönüştürmek bize mutluluk veriyor. Ancak biz sadece para kazanmayı düşünmüyoruz. 2024 yılında da Ar-Ge çalışmalarıyla sektörümüzde fark yaratmayı hedefledik. Mücadeleyi hiçbir şekilde bırakmadan, farklı pazar arayışlarımızı sürdürerek, doğru işleri ve doğru firmaları bularak pazar payımızı artıracağız.

Ufuk Erdoğan

ERBAB Otomat Genel Müdürü

Geliştirdiğimiz 3 projeyi TÜBİTAK destekliyor

Ar-Ge merkezi kapsamında oluşturulan 3 projemiz TÜBİTAK tarafından destek kapsamına alındı. ERBAB olarak savunma sanayi, havacılık ve otomotive çalıştığımız için, üretimde kalitenin hayati önemi var. Bu hususlarda mükemmelliği yakalamak için akıllı sistemlerden destek almak önceliğimiz. Güncelde devam eden projelerimizdeki amaç, tezgâhtan çıkan parçanın, görsel ve ölçüsel kontrollerinin otomatik yapılarak sınıflandırılmasını sağlayan yerli imalat ve benzerlerinden ayıran ek özellikleri ile hayata geçirmek. Diğer bir projemiz de, takım kırılmalarını yapay zekâ teknolojisini kullanarak önlemek ve sebeplerini sınıflandıracak üretici firmalarımızı ek maliyetlerden kurtaracak yerli çözümler bulmak. Bu projeler halihazırda devam ederken çıkan ara çıkıtılar makaleleştirilerek uluslararası konferanslarda sunuldu. Teknolojinin gelişmesiyle beraber akıllı sistemler günlük hayatımızın bir parçası haline gelirken Ar-Ge mühendislerimiz bu konuda projeler yazıyor. Mühendislerimizin ihtiyaç duyduğu eğitimler ve akademik gelişimleri için Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Ulu dağ Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi başta olmak üzere değerli hocalarımızdan danışmanlıklar alıyoruz.

Ramazan Çelik

MTK Teknik Kaplama YKB

2023’deki performansı Ar-Ge ile yakaladık

Ar-Ge faaliyetleri firmamızın yenilikçi yaklaşımının ve sürekli gelişim hedefinin bir yansıması. 2023 yılı oldukça başarılı bir yıl oldu ve Ar-Ge çalışmalarının bunda büyük payı var. Teknolojik yatırımlarımızı artırarak üretim kapasitemizi genişlettik ve bu da ciromuzun 2022 yılına kıyasla 2 kat artmasını sağladı. 2024 yılı için ise, firmamızın büyümesini sürdürmeyi hedefliyoruz. Teknolojik gelişmelere ve yenilikçi yaklaşımlarımıza olan yatırımlarımızı sürdürerek üretim kapasitemizi daha da artırmayı planlıyoruz. Özellikle yapay zekanın işletmede yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza hız verdik. Üretim süreçlerimizi daha verimli hale getirmeyi ve rekabet avantajımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu sayede hem yerel hem de uluslararası pazarda daha güçlü bir konuma ulaşmayı umuyoruz.