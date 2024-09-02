Bursa basın tarihinde önemli bir yere sahip olan, pek çok gazeteci arkadaşımız için okul görevi gören köklü kurumlardan, Sönmez Holding bünyesindeki Bursa Hakimiyet Gazetesi, Radyo S ve AS TV’den oluşan Medya S Grubu’nun yayıncılık faaliyetlerine son vereceği haberleri, geçen hafta yerel medyanın birinci gündemiydi.

1974 yılından bu yana ofset olarak yayın hayatını sürdüren yarım asırlık çınar Bursa Hakimiyet ile 1995’ten beri yayın yapan AS TV ve Radyo S’in kapanacağı; Bursa Hakimiyet’in web sitesinin ise faaliyetine devam edeceği basına yansımıştı. Üzüntüye neden olan konu hararetle tartışılırken sürpriz bir gelişme oldu ve Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez’in kapatma kararından vazgeçtiği duyuruldu. Bu güzel haberin ardından açıklama yapan Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Nuri Kolaylı, Sönmez’in kararından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Bu kararla Bursa basını kazandı” dedi.

‘Yola devam’ kararı, Medya S’de çalışan arkadaşlarımız başta olmak üzere, Bursa medyasına ‘hayırlı olsun’ diyoruz.