Resmî ilan ve reklam yayımıyla ilgili internet haber sitelerinin ziyaretçi trafiklerinin objektif bir şekilde ölçümlenmesi amacıyla Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından geliştirilen BİK Analitik, bağımsız denetim firması tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerden başarıyla geçerek uluslararası bir standart olan “ISAE 3000” kapsamında “Güvence Denetimi Raporu” almaya hak kazandı. İlk yerli ve millî ölçüm sistemi BİK Analitik, ülke genelinde hâlihazırda 420 internet haber sitesini anlık olarak takip ederek kamu kaynaklarının basın sektörüne adil bir şekilde dağıtımını sağlarken, sunduğu hizmetin şeffaflığını ve güvenilirliğini en üst seviyede tutmayı hedefliyor.

Editör: DİLEK ATLI