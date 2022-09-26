Baran Çelik’e ziyaret

BTSO Meclis Divan Katibi Hakan Batmaz ve BTSO Tasarım Kon­seyi Başkanı Ömer Ko­cakuşak yaklaşan seçimler öncesi Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı ve Beyçelik Holding CEO’su Baran Çelik’i ziyaret etti. Ziyaretle ilgili payla­şımda bulunan Kocakuşak, “Baran Çelik’e Odamız seçim sürecindeki destekleri ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum” dedi.