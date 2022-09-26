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Baran Çelik’e ziyaret
BTSO Kulis 26.09.2022, 20:52
BTSO Meclis Divan Katibi Hakan Batmaz ve BTSO Tasarım Konseyi Başkanı Ömer Kocakuşak yaklaşan seçimler öncesi Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı ve Beyçelik Holding CEO’su Baran Çelik’i ziyaret etti. Ziyaretle ilgili paylaşımda bulunan Kocakuşak, “Baran Çelik’e Odamız seçim sürecindeki destekleri ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum” dedi.
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