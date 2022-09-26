Son Dakika
23. Grup’ta yarış kızıştı
BTSO Kulis 26.09.2022, 20:53
BTSO Yönetim Kurulu ve 23. Grup: İkamet Amaçlı Konut İnşaatları Komite Üyesi Alparslan Şenocak bir dönem daha için kolları sıvadı. Şeref Demir, Mustafa Altın, Ali Osman Atış, Suat Gençosman gibi güçlü bir çalışma grubuyla seçim çalışmalarını sürdüren Şenocak, “Şehrimize ve sektörümüze fayda sağlamak istiyoruz” dedi. Şenocak’ın karşısında ise ANASİAD Genel Başkanı Eyüp Kutlucan ile Ceylan İnşaat Nihat Ceylan grubu var.
18
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız