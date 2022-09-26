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23. Grup’ta yarış kızıştı

BTSO Kulis 26.09.2022, 20:53
23. Grup’ta yarış kızıştı

BTSO Yönetim Kurulu ve 23. Grup: İkamet Amaçlı Konut İnşaatları Komite Üyesi Alparslan Şenocak bir dönem daha için kolları sıvadı. Şeref Demir, Mustafa Altın, Ali Osman Atış, Suat Gen­çosman gibi güçlü bir çalışma grubuyla seçim çalışmalarını sürdüren Şenocak, “Şehrimize ve sektörümüze fayda sağla­mak istiyoruz” dedi. Şenocak’ın karşı­sında ise ANASİAD Genel Başkanı Eyüp Kutlucan ile Ceylan İnşaat Nihat Ceylan grubu var.

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