23. Grup’ta yarış kızıştı

BTSO Yönetim Kurulu ve 23. Grup: İkamet Amaçlı Konut İnşaatları Komite Üyesi Alparslan Şenocak bir dönem daha için kolları sıvadı. Şeref Demir, Mustafa Altın, Ali Osman Atış, Suat Gen­çosman gibi güçlü bir çalışma grubuyla seçim çalışmalarını sürdüren Şenocak, “Şehrimize ve sektörümüze fayda sağla­mak istiyoruz” dedi. Şenocak’ın karşı­sında ise ANASİAD Genel Başkanı Eyüp Kutlucan ile Ceylan İnşaat Nihat Ceylan grubu var.