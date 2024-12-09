BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bosch Türkiye yetkilileri ile bir araya geldi. BTÜ ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda; BOSCH Türkiye tarafından verilen destek ile geliştirilen BTÜ ATAK-H hidrojen enerjili araç (Hidromobil) ve hidrojen enerjisi sistemleri test laboratuvarı çalışmaları kapsamında olası iş birlikleri ele alındı.

Bosch Türkiye’nin, Bursa ve Türkiye için çok önemli bir marka olduğunu ifade eden Rektör Naci Çağlar, “Sanayi ile güçlenen üniversite” mottomuzla, özel sektörle iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Bosch Türkiye ile de pek çok ortak çalışmamız söz konusu. Üniversitemizin bilimsel, Bosch Türkiye’nin ise altyapı anlamında ortaya koyduğu destek ile öğrenci odaklı ortak projelerimizi büyüterek devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından, Bosch Türkiye Endüstriyelleştirme Alan Yöneticisi Yıldırım Arslan, Endüstriyelleştirme Direktörü Ersin Ünal, Ürün Endüstriyelleştirme Direktörü Onur Ozan Çilsal, İnsan Kaynakları Sorumlusu Ece Tüt ve Yeni Ürünler Devreye Alma Kısım Yöneticisi Salih Onur Göyünç, BTÜ ATAK-H Hidromobil ve hidrojen enerjisi sistemleri test laboratuvarı çalışmalarını yerinde inceledi. Burada, Elektrikli Taşıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Elektrikli Araçlar ve Otonomi Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Gökay Bayrak, BTÜ ATAK-H Hidromobil ve hidrojen enerjisi sistemleri test laboratuvarı çalışmaları hakkında bilgi verdi.