BUMKAD Türkiye’de bir ilke imza atıyor
23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü’nü, BUMKAD olarak coşkuyla kutluyoruz.
23 Haziran 2022’de Türkiye’ de ilk defa Kadın Mühendisler Günü kutlanacak. Mühendisliğin en iyi, en parlak, en cesur kadınlarının geleceği inşa ederken çözümün bir ortağı olmasını temenni ediyoruz.
Dünya Kadın Mühendisler Günü lansmanı dünyada ilk defa 23 Haziran 2014 de Birleşik Krallık’ da yapıldı. Sonrasında 2016 da UNESCO himayesine geçerek büyümeye devam etti ve global bir gün haline geldi. 23 Haziran mühendislik alanında yer alan kadın profillerini yükseltmek ve kadınlara sunulan fırsatlara dikkat çekip farkındalık oluşturulmasını amaçlıyor. Bugün tüm dünya çapında kadın mühendisler olağan üstü başarılarını kutluyorlar ve her gün daha çok, birlikte büyümeyi hedefliyorlar. Son yıllarda yetkin mühendislik becerilerine sahip kişilere erişim sıkıntısı olması nedeni ile kadınların mühendislik alanında büyük fırsatlara teşvik edilmesi önemli bir detayı oluşturuyor. Bu kapsamda kadınların mühendislik kariyerine teşvik edilmesi ve endüstriyi tamamen kapsayıcı hale getirilmesi günümüz işletmeleri için oldukça önem taşımaktadır. Çünkü geleceğin mühendislik faaliyetleri bugünün en parlak kadın mühendisleri tarafından inşa edilmelidir.
23 Haziran günü için sizler de araştırın, bugün hayatımızda kadın mühendislerin pek çok buluşunu görebileceksiniz. Bulaşık makinası, IBM-Harvard Mark (ilk bilgisayarlardan), araba cam sileceği, kese kağıdı, kurşungeçirmez yelekte kullanılan kevlar malzemesi, daksil, gazlı fırın, ev güneş enerjisi sistemi, lazer katarakt ameliyat cihazı ve daha ismini sayamadıklarımız. Onlar muhteşem buluşlarına çok zaman ve emek harcadılar, bugünün mühendis kadınları onların öncülüğünde yaratıcılıklarıyla, ilhamlarıyla devam edecekler.
23 Haziran toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen çok önemli bir noktada. Birlikte büyümeye ve gelişmeye devam edebilmemiz için geleceğin mühendislik ortamının eşit sayıda kadın ve erkek tarafından inşa edilmesini sağlamayı hedeflemeliyiz. Çünkü araştırmalara göre globalde STEM alanında erkekler kadınlara göre daha çok kazanıyorlar. Kadınlar matematik alanında daha iyi performans göstermelerine rağmen mühendislik öğrencilerinin ise %21 ini oluşturuyorlar.
BUMKAD ise 23 Haziran 2022’yi, Bursa Podyum Davet’te “Güçlü Kadın Güçlü Gelecek” mottosuyla önemli bir konferansa ev sahipliği yaparak açıyor. Birbirinden değerli konuşmacıların ve katılımcıların konuk olduğu konferansta üç ana başlıkta paylaşımlar yapılacak. Bunlardan ilki olan “Güçlü Kadın Güçlü Gelecek’’ panelinde ManPower Türkiye CEO’su ve fahri üyemiz Feyza Narlı, Renault İK Müdürü ve PERYÖN Güney Marmara Şubesi Başkanı Neslihan Özer ve TOFAŞ İK Direktörü Orçun Sarcıva paylaşımları ile yer alacaklar.
İkinci ana başlık olan “Sürdürülebilir Gelecekte Güçlü Kadın” panelinde İstanbul Blockchain Women Derneği Kurucu Üyesi Ayşegül Şensoy, Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Koordinatörü ve İklim Araştırmacısı Bahar Özay, Erdem Kaya Patent Genel Müdürü ve Türk ve Avrupa Patent Vekili Erdem KAYA ile Kastamonu Entegre Global İş Planlama ve İnovasyon Direktörü Dr. Hüseyin Güler konuşmalarını gerçekleştirecekler. Son bölümde ise tüm kadın mühendislere ve adaylarına ilham vermek ve cesaretlendirmek için “İlham veren Hikayeler – Güçlü Kadınlar” kısmında Stellantis Global Satınalma ve Tedarik Zinciri Stratejisi Başkanı Yıldız Çaprak, Maysan Mando Genel Müdürü Tülay Hacıoğlu Şengül, ORAU Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Orhan bizlerle birlikte olacaklar. “Güçlü kadın güçlü gelecek” için 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü’nü BUMKAD olarak tüm kadın mühendislerimiz, iş ortaklarımız, gönüllü ve destekçilerimiz ile beraber Türkiye’de ilk defa kutlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor, destek veren herkese teşekkür ediyoruz.