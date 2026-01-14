Basın özgürlüğünün önemine vurgu yaparak konuşmasına başlayan Başkan Mustafa Bozbey, özgür, bağımsız ve güçlü bir basın olmadan şeffaf bir yönetimden ve güvenli bir toplumdan söz edilemeyeceğini söyledi. Basın kuruluşlarının; temiz yönetimin, toplumsal denetimin ve ortak aklın en önemli güvencelerinden olduğunun altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, “Doğru, zamanında ve sorumlu biçimde yapılan her haber; toplumun sağlığına, güvenliğine ve huzuruna doğrudan katkı sunmaktadır. Ne yazık ki gazetecilik mesleği uzun süredir baskılarla, sansürlerle, erişim engelleriyle, tehditlerle ve cezalarla zayıflatılmaya çalışılmaktadır. Haber alma hakkının önüne konan engeller; tutuklu gazeteciler, kapatılan yayınlar ve dijital mecralara getirilen kısıtlamalar, kabul edemeyeceğimiz bir tabloyu karşımıza çıkarmaktadır. Zorluklara rağmen mesleğinizi sürdürmeye gayret ediyorsunuz. Hepinize bunun için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Özgür basın, demokrasimizin ayrılmaz bir parçasıdır”

Gazeteciliğin büyük bir sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, “Gerçekleri çarpıtmadan, algı yönetimine teslim olmadan, bilgiyi doğrulayarak yapılan habercilik, toplumun vicdanıdır. Yanlış bilgilerle yönlendirilen değil, hakikatle buluşan bir toplum hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Kamu yararını önceleyen, insan onurunu gözeten ve gerçeği merkeze alan bir basın anlayışı; demokrasiyi güçlendirir, toplumsal güveni büyütür. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak özgür ve sorumlu basını demokrasimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Şeffaf yönetim anlayışımızla, bu sorumluluğu hep birlikte büyütmeyi değerli buluyoruz” dedi.

“Her biriniz adına bir fidanı toprakla buluşturacağız”

Kamuoyunu bilgilendiren basın emekçileriyle bir arada olmaktan onur duyduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Basın mensuplarının emeği sayesinde ülkemizin ve kentimizin yarınları daha aydınlık, daha adil ve daha güvenli olacaktır. Basının gücü ve özgürlüğü arttıkça, toplumun umudu da büyüyecektir. Önümüzdeki günlerde Yunuseli Ağaçlandırma Alanı’nda bir araya geleceğiz. Her basın mensubu adına bir fidanı toprakla buluşturacağız. ‘Yeniden Yeşil Bursa’ hedefimize hep birlikte kararlılıkla ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.