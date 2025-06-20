Osmanlının savaş meydanlarında şehit düşen tek padişahı olan 1. Murad Hüdavendigar, Osmangazi Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği anma etkinlikleri ile yad ediliyor. Başkan Aydın, Kosova’nın başkenti Priştine’deki anma töreni öncesinde beraberindeki heyetle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava ve Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ziyaret etti.

“Kosova’daki dini ve kültürel yapılar hakkında değerli bilgiler edinme fırsatı bulduk”

Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava’yı ziyaretinde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Kosova İslam Birliği Başkanı Sayın Naim Tërnava’yı ziyaret etme imkânı bulduk Ziyaretimiz sırasında bizleri büyük bir nezaketle karşılayan ve son derece samimi bir ev sahipliği gösteren Sayın Başkan’a en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmemiz vesilesiyle hem Kosova’daki dini ve kültürel yapılar hakkında değerli bilgiler edinme fırsatı bulduk hem de iki toplum arasındaki dostane ilişkilerin ve iş birliklerinin geliştirilmesine dair verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Sayın Tërnava’nın İslam toplumuna yönelik yürüttüğü hizmetleri ve sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiği çalışmaları takdirle karşılıyor kendisine bu önemli görevinde üstün başarılar ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

“Mamuşa’daki kardeşlerimize olan ilgimizi ve desteğimizi bir kez daha dile getirdik”

Türkiye ile Kosova arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını, Mamuşa’nın bu ilişkilerdeki özel yerini konuştuklarını ifade eden Başkan Aydın, Mamuşa’daki kardeşlerimize olan ilgimizi ve desteğimizi bir kez daha dile getirdik. Misafirperverliği ve sıcak ev sahipliği için Sayın Krasniç’e teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava ve Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, yapmış olduğu ziyaretlerden dolayı Başkan Aydın’a teşekkür etti.