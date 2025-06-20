Göreve başladığı günden itibaren ilçedeki mahalleleri sık sık ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aydın, bu ziyaretlerde vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek sorunların çözülmesi için Osmangazi Belediyesi’nin tüm imkanlarını sefer ediyor. Vatandaşların dertlerini dinlemek, mahallelerin sorunlarını çözmek, muhtarların talep ettiği konuları, birinci elden görüp bunlara çözüm üretmek için Osmangazi’nin 136 mahallesini ziyaret eden Başkan Aydın’ın bu sefer ki durağı Kemerçeşme mahallesi oldu. Kemerçeşme mahallesi Solakoğlu Cami önünde düzenlenen kahvaltı programına Kemerçeşme, Başaran, Gülbahçe, Bahar, Koğukçınar, Kırcaali, Yeşilova mahalle muhtarları ve Kemerçeşme mahalle sakinleri katıldı. Düzenlenen kahvaltı programında mahalle muhtarları ve vatandaşlar mahallelerine yapılmasını istedikleri hizmetlerle ilgili Başkan Aydın’a bilgiler verdi. Kahvaltının ardından Başkan Aydın, hizmet talep edilen alanları yerinde görerek, en kısa sürede çalışmaya başlayacağının sözünü verdi.

“Az zamanda çok iş yapmak için vatandaşlarımızla bir aradayız”

Kemerçeşme, Başaran, Yeşilova, Koğukçınar, Bahar mahallesi, muhtarları ve vatandaşlarla sabah kahvaltısında bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Biz seçildiğimizden günden itibaren muhtarlarımızı arayarak sürekli mahallelerimizi ziyarete geliyoruz. Bu buluşmalarda sorunları yerinde görerek vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinliyoruz. Elimizden geldiği ölçüde imkanlarımızı sefer etmek için Osmangazi’nin 136 mahallesini geziyoruz. Bu zamana kadar mahallelerimizin yarısından fazlasını ziyaret ettik. Bunun içinde köylerde var, vatandaşlarımızın dertlerini, mahallemizin sorunlarını ve muhtarların bize ilettiği konuları, birinci elden görüp kendimiz şahit olarak bunlara çözüm üretme derdindeyiz. 5 yıl dediğiniz 5 yıl gibi geçip gidiyor. Görev süremizin 14-15 ayı bitti, geriye 45 ay kaldı. Vaktin ne kadar değerli ve hızlı geçtiğini iyi biliyoruz. O yüzden az zamanda çok iş yapmak için vatandaşlarımızla bir aradayız” dedi.

Başkan Aydın, Kemerçeşme mahallesi ziyaretinin ardından Yeşilova taksici esnafıyla bir araya geldi.