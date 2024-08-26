Dünyanın en büyük otomotiv fuarları arasında yer alan Automechanika Frankfurt, bu yıl 10-14 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenleniyor. Bursalı otomotiv yan sanayi şirketlerinin tam anlamıyla çıkarma yapacağı fuara, 66 firma katılıp, son teknoloji ürünlerini gözler önüne serecek ve yeni iş bağlantıları yapmanın yollarını arayacak.

175 ülkeden katılımcısı olan dünyanın önde gelen fuarı, endüstri, atölyeler ve ticaret için en önemli uluslararası buluşma yeri olarak biliniyor. Automechanika, otomotiv satış sonrası pazarının tüm değer zincirini kapsıyor. Bu durum fuarı, tüm dünyayla inovasyon ve ağ kurma platformu haline getiriyor. Endüstri değer zincirinin A'dan Z'ye tüm unsurlarını kapsayan tek fuar markası olan Automechanika'ya katılan firmalar, inovasyonlara ve yeni iş bağlantılarına erişme olanağı yakalıyor.

Otomotiv uzmanları, ihtiyaç duydukları her şeyi Automechanika markasının uluslararası içerik merkezi olan yeni bilgi platformu Gateway to Automotive'de de bulabiliyor.

Yeni işbirliği fırsatları

Dünyanın dört bir yanından sektör oyuncusu şirketin iştirak edeceği fuara, Türkiye’nin Detroit’i kabul edilen Bursa’dan da yoğun bir katılım olacak. Automechanika Frankfurt’ta stant açacak olan toplamda 66 Bursalı firma, en son teknoloji ürünlerini vitrine çıkaracak ve fuarda yapacakları görüşmelerle yeni işbirliği fırsatları yakalamaya çalışacak.