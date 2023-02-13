TMMOB Bursa’dan kaçak yapıya karşı göreve çağrı
TMMOB Bursa İKK depreme bakış açısının değişmesi gerektiğine vurgu yaparak, kaçak yapıların büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. TMMOB Bursa İKK, yetkililere kaçak ve uygunsuz yapı üretiminin önlenmesi yönünde çağrıda bulundu.
Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından daha önce “Kaçak Yapıya Karşı Göreve Çağrı” temasında yapılması planlanan fakat merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen felaket nedeniyle ertelenen basın açıklaması ‘deprem’ özelinde gerçekleştirildi.
TMMOB Bursa İKK tarafından yapılan ortak basın açıklamasını TMMOB Bursa İKK Sekreteri ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek okudu.
BAOB yerleşkesinde düzenlenen ve 20 akademik oda adına yapılan basın açıklamasında, “İçerisinde bulunduğumuz durum, depreme bakış açısının değişmesinin gerekliliğini göstermiş ve yalnızca depremden sonra yapılacak müdahalelerin değil, deprem öncesi alınması gereken tedbirlerin önemini ortaya koymuştur. Bu bağlamda plansız-çarpık kentleşmenin, mimarlık ve mühendislik hizmeti almayan, üretimleri denetlenmeyen ‘kaçak’ yapıların ne kadar büyük tehdit oluşturduğu bir kez daha anlaşılmıştır” dendi.
Açıklamada depreme bakış açısının değişmesinin gerektiği vurgulanarak, yalnızca depremden sonra yapılacak müdahalelerin değil, depremden öncesi alınması gereken tedbirlerinde önemli olduğu vurgulandı.
Kaçak yapıların büyük tehdit oluşturduğunun altı çizilen açıklamada, “Bu bağlamda Bursa Valiliği başta olmak üzere tüm Kaymakamlıklara, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ ne, İlçe Belediyelerine, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ ne, Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri’ ne toplumun sağlığını ve can güvenliğini tehlikeye atan kentsel gelişmelere yol açacak, doğa olaylarının afete dönüşümüne ve pek çok insanın hayatını kaybetmesine neden olacak kaçak ve uygunsuz yapı üretiminin önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması, izinsiz ve mevzuatlar dışındaki inşai faaliyetlerde bulunanlarla ilgili gerekli ve caydırıcı cezai işlemlerin yapılması ve bu doğrultuda ivedilikle harekete geçilmesi için çağrıda bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.