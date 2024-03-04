Sedat Yalçın çevre ve enerji projelerini paylaştı

Sanayi-çevre ve kent-çevre ilişkisinin nasıl olması gerektiğine dair önemli bilgiler veren Yalçın; kent yönetimiyle ilgili bütün politikaların sürdürülebilirlik ilkesine göre üretilmesi gerektiğine işaret etti. Sedat Yalçın; şu görüşleri dile getirdi:

“Küresel ısınmanın sonuçları ağır. Derelerimizde sular akmıyor, kaynak sularımız azaldı, deniz seviyeleri yükseliyor. İnsan kaynaklı faaliyetlerden karbon salınımları oluyor ve atmosferde birikiyor. Yerel yönetimlerin karbon salınımı ile ilgili bir stratejisi olması lazım. Dünya şehirleri karbon nötr konusunda hedefler ortaya koyuyor, biz de yapmalıyız. Avrupa Yeşil Mutabakatı bize sanayinin sürdürülebilir olabilmesi için temiz enerji kullanımının şart olduğunu ve kirletici olmaması gerektiğini söylüyor. Sanayicilerimizin Avrupa Birliğine yapacağı ihracatlarda, sınırda karbon vergisi ödememeleri için bu önerileri dikkate almaları gerekiyor.

Yeşil bina konsepti

Yeşil bina konseptine uygun inşaatlar yapılmasını öneriyor. Sürdürülebilir hareket ve ulaşım ile kirliliğin ortadan kalkacağını ifade ediyor. Bursa’da istesek de istemesek de uymamız gereken kurallar var. Avrupa Yeşil Mutabakatı bizlere, biyoçeşitliliğinizi koruyun, doğadaki canlıları yok etmeyin, tarladan sofraya kadar gıda üretimini kontrol edin, organik gübre kullanım tavsiyesinde bulunuyor.”

“Kent yönetiminde otokontrol şart”

Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu'nu da ziyaret ederek, Bursa'ya ilişkin plan ve projelerini aktardı. Sedat Yalçın, kenti yönetirken otokontrol mekanizmasının şart olduğunu ifade ederek, “Böylece şehrin büyümesini önleyebiliriz. Bizim stratejik plan kültürümüz yok. Bursa'nın verileri de yok. Veri olmayınca yönetmek de mümkün olmuyor. Ulaşımdan, atık yönetimine kadar tüm verileri toplayacak bir veri merkezi olmalı” dedi.