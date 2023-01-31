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Nilüfer’de 2023 “İkinci Yüzyıl İçin Tasarım Yılı”

Nilüfer Belediyesi, 2023 yılını “İkinci Yüzyıl İçin Tasarım” yılı ilan etti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Birlikte tasarlamak en önemli anahtarlarımızdan biri ve biz de 2023’te Nilüfer’in geleceğini Nilüferlilerle birlikte tasarlamak istiyoruz” dedi.

YEREL YÖNETİMLER 31.01.2023, 00:01 30.01.2023, 16:14
Nilüfer’de 2023 “İkinci Yüzyıl İçin Tasarım Yılı”

Her yıl bir tema belirleyerek o çerçevede çalışmalar yapan Ni­lüfer Belediyesi, “Tarım Yılı”, “Gıda Yılı” ve “İklim Yılı” temalarından sonra 2023 yılını “İkinci Yüzyıl İçin Tasarım” yılı ilan etti. Halkevi binasının bir bölümünü Ni­lüfer Tasarım Atölyesi olarak düzenleyen Nilüfer Belediyesi, yılın temasının açık­landığı basın toplantısını da bu mekanda gerçekleştirdi. 2023 yılının Cumhuriyet’in 100. Yılı olması nedeniyle bu temayı seç­tiklerini ifade eden Nilüfer Belediye Baş­kanı Turgay Erdem, “Cumhuriyetimizin tasarımcısı Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl önce tasarladığı değişmez temel il­keleri, yeni nesil beklentilerle har­manlayarak, farklı bir tasarım an­layışını geliştirmek üzere yola çıktık” dedi.

2023 yılında Nilüfer’in geleceğini Nilüferlilerle birlikte tasarlamak is­tediklerini kaydeden Başkan Erdem, Nilüfer’i sosyal, ekonomik ve mekânsal olarak dayanıklı hale getirmek için “Tasarım” konusunu farklı boyutlarıyla ele almaya ha­zırlandıklarını vurguladı.

Tasarım derken sadece mimari, plan­lama, ürün tasarımı ya da sanatsal bir üretim biçimini değil, süreç ve sistem ta­sarımını öngördüklerini ifade eden Baş­kan Erdem, “2023’te doğa ile kentsel sistemleri bütünleştiren, süreci tasarlar­ken yeni nesil ekonomiler ve beklentileri dikkate alan stratejiler geliştirip, çözüm­ler tasarlamak için çalışacağız. Bütün bunları da yaratıcı bakış açılarıyla ve mutlaka gençlerin katılımıyla yapacağız” dedi.

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