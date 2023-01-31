Nilüfer’de 2023 “İkinci Yüzyıl İçin Tasarım Yılı”
Nilüfer Belediyesi, 2023 yılını “İkinci Yüzyıl İçin Tasarım” yılı ilan etti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Birlikte tasarlamak en önemli anahtarlarımızdan biri ve biz de 2023’te Nilüfer’in geleceğini Nilüferlilerle birlikte tasarlamak istiyoruz” dedi.
Her yıl bir tema belirleyerek o çerçevede çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, “Tarım Yılı”, “Gıda Yılı” ve “İklim Yılı” temalarından sonra 2023 yılını “İkinci Yüzyıl İçin Tasarım” yılı ilan etti. Halkevi binasının bir bölümünü Nilüfer Tasarım Atölyesi olarak düzenleyen Nilüfer Belediyesi, yılın temasının açıklandığı basın toplantısını da bu mekanda gerçekleştirdi. 2023 yılının Cumhuriyet’in 100. Yılı olması nedeniyle bu temayı seçtiklerini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Cumhuriyetimizin tasarımcısı Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl önce tasarladığı değişmez temel ilkeleri, yeni nesil beklentilerle harmanlayarak, farklı bir tasarım anlayışını geliştirmek üzere yola çıktık” dedi.
2023 yılında Nilüfer’in geleceğini Nilüferlilerle birlikte tasarlamak istediklerini kaydeden Başkan Erdem, Nilüfer’i sosyal, ekonomik ve mekânsal olarak dayanıklı hale getirmek için “Tasarım” konusunu farklı boyutlarıyla ele almaya hazırlandıklarını vurguladı.
Tasarım derken sadece mimari, planlama, ürün tasarımı ya da sanatsal bir üretim biçimini değil, süreç ve sistem tasarımını öngördüklerini ifade eden Başkan Erdem, “2023’te doğa ile kentsel sistemleri bütünleştiren, süreci tasarlarken yeni nesil ekonomiler ve beklentileri dikkate alan stratejiler geliştirip, çözümler tasarlamak için çalışacağız. Bütün bunları da yaratıcı bakış açılarıyla ve mutlaka gençlerin katılımıyla yapacağız” dedi.
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