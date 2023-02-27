Nilüfer Belediyesi ve meslek odaları binalarda tespitlere başlıyor

Nilüfer Belediyesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile bir­likte binaların depreme dayanıklılığına ilişkin bir çalışma için hareket geçti. İm­zalanan protokolle ilk aşamada Nilü­fer’deki 3400 ticari işletmede eksik ve zedelenmiş taşıyıcı sistem tespiti yapıla­cak ve sonuçlar vatandaşlarla paylaşılacak.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta art arda yaşanan deprem felaketinin ardından herkes yaşadığı binanın depreme daya­nıklı olup olmadığı kaygısını yaşarken, Nilüfer Belediyesi bu kaygılara cevap ve­recek bir adım attı. Nilüfer Belediyesi, Ni­lüfer bölgesindeki ticari işletmeler içinde yer alan taşıyıcı sistem elemanlarının kontrolü amacıyla TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve İnşaat Mühen- disleri Odası Bursa Şubesi ile iş birliği pro­tokolü imzaladı.

Protokolü, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Ülkü Mercan Kü­çükkayalar ile TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şim­şek imzaladı. Protokol törenine her iki odanın yönetim kurulu üyeleri ile Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Osman Ayradilli, Remzi Çınar ile Nilüfer Beledi­yesi İmar ve Şehircilik Müdürü Ayşegül Erkol da katıldı.

Protokol kapsamında Nilüfer’de 70 met­rekarenin üzerindeki 3400 ticari işletme­nin içinde yer alan taşıyıcı sistem elemanlarının yerinde olup olmadığı ve varsa taşıyıcı sistem tahribatlarının göz­lemsel tespiti yapılacak.