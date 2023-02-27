Nilüfer Belediyesi ve meslek odaları binalarda tespitlere başlıyor
Nilüfer Belediyesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile birlikte binaların depreme dayanıklılığına ilişkin bir çalışma için hareket geçti. İmzalanan protokolle ilk aşamada Nilüfer’deki 3400 ticari işletmede eksik ve zedelenmiş taşıyıcı sistem tespiti yapılacak ve sonuçlar vatandaşlarla paylaşılacak.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta art arda yaşanan deprem felaketinin ardından herkes yaşadığı binanın depreme dayanıklı olup olmadığı kaygısını yaşarken, Nilüfer Belediyesi bu kaygılara cevap verecek bir adım attı. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer bölgesindeki ticari işletmeler içinde yer alan taşıyıcı sistem elemanlarının kontrolü amacıyla TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve İnşaat Mühen- disleri Odası Bursa Şubesi ile iş birliği protokolü imzaladı.
Protokolü, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Ülkü Mercan Küçükkayalar ile TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek imzaladı. Protokol törenine her iki odanın yönetim kurulu üyeleri ile Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Osman Ayradilli, Remzi Çınar ile Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Ayşegül Erkol da katıldı.
Protokol kapsamında Nilüfer’de 70 metrekarenin üzerindeki 3400 ticari işletmenin içinde yer alan taşıyıcı sistem elemanlarının yerinde olup olmadığı ve varsa taşıyıcı sistem tahribatlarının gözlemsel tespiti yapılacak.