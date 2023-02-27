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Mudanya’ya “Atık Getirme Merkezi” kuruldu

YEREL YÖNETİMLER 27.02.2023, 23:30
Mudanya’ya “Atık Getirme Merkezi” kuruldu

Mudanya Belediyesi, “Sıfır Atık” projesi kapsamında, atık yönetim sistemini daha çevreci bir hale getirebilmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mudanya Belediyesi’nin, geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla hazırladığı “1. Sınıf Atık Getirme Merkezi” İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde açıldı.

Merkezde, kağıt, cam, plastik, metal, pil, tekstil atıkları, elektrikli ve elektronik eşya, atık ilaçlar, bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler ve hacimli atıklar için bölümler bulunuyor. Merkeze evlerinde biriktirmiş oldukları geri kazanılabilen atıkları getiren vatandaşlar, geri dönüşüme katkı sağlayarak aynı zamanda ekonomiye ve çevreye de destek olmuş olacak.

Geri dönüştürülebilir atıklar, lisansı bulunan firmalara sevk edilerek geri dönüşümü sağlanacak.

Diğer atıklar da, mevzuata uygun bertaraf edilmesi için ilgili tesislere yönlendirilecek.

#mudanya
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