Mudanya üreterek büyüyecek

Mudanya Belediyesi kültürden turizme, eğitimden tarıma kadar farklı alanlarda gerçekleştirdiği projelerle Mudanyalıların yaşamlarına dokunmaya ve ilçedeki yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Belediye Başkanı olarak görevde 7 yılını tamamlayan Hayri Türkyılmaz,“Mudanya’nın geleceğini var olan değerlerimizi koruyarak ekillendiriyoruz. Mudanya’yı tanıyor ve Mudanyalılar’ın temel ihtiyaçlarını biliyoruz” diye konuştu. İlk 5 yıllık hizmet döneminde ektikleri tohumların meyvelerini toplamaya başladıklarını dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ikinci döneminde ise ilçede yapılacak çalışmaları sosyal belediyecilik, eğitimde fırsat eşitliği, kimlikli turizm ve yerel kalkınma ana başlıkları altında değerlendirmeye aldıklarını ifade etti.

Üretim kooperatiflerine tam destek

Mudanya’nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin ön plana çıkarılacağı bir yatırım dönemine girdiklerinin altını çizen Başkan Türkyılmaz, tarım alanındaki projeleri “yerel kalkınma” başlığı altında hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Türkyılmaz, “Ekonomik krizin etkilerine karşı yerelde iş yaratarak, üreterek ve hakça bölüşerek kalkınacağız. Bu yüzden üretim kooperatiflerinin öneminin bilinciyle, onları teşvik ediyoruz” dedi.

Hem üreticiye hem sosyal yaşama değer katacak proje

Mudanya Belediyesi’nin tarıma yönelik projeleri hakkında bilgilendirmede bulunan Hayri Türkyılmaz, planlanma süreci tamamlanan Hasköy Soğuk Hava Su Deposu’nun en önemli projeleri arasında yer aldığını dile getirdi. Başkan Türkyılmaz, hem üreticiye hem de sosyal yaşama değer katacak projenin detaylarını ise şöyle açıkladı:“Hasköy’de 4 bin 649 metrekarelik alanda yapılıyor. Bunun bin 600 metrekaresinde soğuk havadepomuz olacak. Yılın 12 ayı üretim yapan çiftçimiz, soğuk hava deposundan faydalanarak, tarladan topladıkları ürünlerinin tazeliğine, satış aşamasına kadar muhafaza edebilecek. Projede soğuk hava deposu ile birlikte kadınların ve çocukların kullanabileceği sosyal yaşam alanı da olacak. Üretim atölyeleri, çocuk oyun alanı ve eğitim salonlarıyla kadınlarımız üretirken, çocuklarımız da sosyalleşme imkanı bulacak.” Başkan Türkyılmaz diğer önemli yatırım projelerinin ise Hasköy Fuar ve Kongre Merkezi olduğunu sözlerine ekledi.

“Mudanya’nın üç karasını tanıtıyoruz”

Belediye olarak Mudanya’da yetişen ürünlerin tanıtımına da oldukça önem verdiklerini vurgulayan Türkyılmaz, “Mudanya’nın üç karası dediğimiz zeytin, üzüm ve inciri tanıtmak amacıyla festival ve şenlikler düzenliyoruz. Çağrışan Bağbozumu, Mürsel İncir, Tirilye Zeytin festivallerimiz ve Çayönü Süt Şenliği’miz ile Mudanyalı çiftçilerimizin ürünlerini tanıtıyor, üreticilerimizi doğrudan alıcıyla buluşturuyoruz” açıklamasında bulundu.

“Hem çiftçiye hem de vatandaşa destek oluyoruz”

Köy kültürünü koruyup, yaşatarak kırsalda kalkınmayı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Toprağa değer katan projelerimizle her zaman çiftçimizin yanında oluyor ve onlara destek oluyoruz. Bu kapsamda üretimi desürekliliği sağlayacak, istihdamın ve gelirin artırılmasına imkan sağlayacak destek projemizi oluşturduk. Bu projemizle birlikte üreticilerimizin örgütlenmesini teşvik ediyor, kooperatifleşmeyi destekliyoruz. Zeytindalı Projemiz kapsamında ürünü elinde kalan çiftçimizin ürünlerini alarak birimimize kayıtlı 4 bin 166 ihtiyaç sahibi aileye dağıtıyoruz. Böylelikle hem köy kooperatiflerimize fayda sağlıyor hem de ihtiyaç sahibi ailelerimize destek oluyoruz” şeklinde konuştu.