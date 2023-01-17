Kebapçı İskender Nilüfer Carrefour Şubesi’ne “Örnek İşyeri” belgesi

Nilüfer Belediyesi’nin, kalite ve hijyen bilincinden taviz vermeden hizmet üreten gıda işletmelerine verdiği “Örnek İşyeri Belgesi” sayısı 21’e ulaştı. Başkan Turgay Erdem, yapılan denetimler sonunda uygunluk alan Kebapçı İskender’in Nilüfer Carrefour Şubesi’ne, Örnek İşyeri Belgesi’ni verdi.

Nilüferlilerin kaliteli ve hijyenik bir ortamda hizmet almasını sağlamak amacıyla kent genelinde hizmet veren gıda işletmeleri ile berber ve kuaförleri denetleyen Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, kriterlere uyan işletmelere de “Örnek İşyeri Belgesi” veriyor.

Nilüfer’de Örnek İşyeri Belgesi’ne sahip gıda işletmelerine bir yenisi daha eklendi. Üretim, personel ve işletme hijyeni, ürün muhafaza koşulları, hizmet kalitesi ve personel sağlığı kriterlerinde yapılan denetimlerden üst üste iki kez uygunluk alan Kebapçı İskender’in Nilüfer Carrefour Şubesi, Örnek İşyeri Belgesi’ne değer görüldü.