Büyükşehir’in ‘yeşil’ uygulamalarına 3 ödül

Türkiye’de kayıp ka­çakla mücadelede Türkiye’de ilk sırada yer alarak ‘verimlilik ödülü’ kazanan Bursa Büyükşe­hir Belediyesi’nin ‘yeşil’ uygulamalarına da 3 ödül birden geldi. Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi’nin organize ettiği ‘Plant Ödülleri 2022’ ödül töreninde Bursa Büyük­şehir Belediyesi, Park ve Rekreasyon Alanları Uy­gulamaları’, ‘Yeşil Şehir’ ve ‘Plant Özel’ olmak üzere 3 ayrı kategoride ödül aldı.

Bursa’ya değer katan ve vizyon kazandıran hiz­metlerine her geçen gün yenilerini ekleyen Bü­yükşehir Belediyesi’nin örnek çalışmaları, ödül­lerle taçlandırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın hi­mayelerinde başlatılan ‘Su Verimliliği Seferber­liği’ çerçevesinde ödül­lendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kez ise Sakarya’da dü­zenlenen Plant Ödülleri gecesinde 3 ayrı katego­ride ödüle layık görüldü.

Plant Peyzaj ve Süs Bit­kiciliği Dergisi’nin orga­nize ettiği ‘Plant Ödülleri 2022’ ödül töreni Sakar­ya’nın Sapanca ilçesin­deki bir otelde gerçekleştirildi. İki yılda bir düzenlenen ve sektö­rün en prestijli ödül tö­reni olma niteliğini taşıyan ‘4. Plant Ödülleri’ 4 ana kategori ve 28 dalda sahiplerini buldu. Anadolu Motifleri Mo­dern Dans Toplulu­ğu’nun gösterileri ile başlayan törenin sunucu­luğunu radyocu ve oyuncu Kadir Çöpdemir gerçekleştirdi.