Büyükşehir’in ‘yeşil’ uygulamalarına 3 ödül
Türkiye’de kayıp kaçakla mücadelede Türkiye’de ilk sırada yer alarak ‘verimlilik ödülü’ kazanan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘yeşil’ uygulamalarına da 3 ödül birden geldi. Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi’nin organize ettiği ‘Plant Ödülleri 2022’ ödül töreninde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Park ve Rekreasyon Alanları Uygulamaları’, ‘Yeşil Şehir’ ve ‘Plant Özel’ olmak üzere 3 ayrı kategoride ödül aldı.
Bursa’ya değer katan ve vizyon kazandıran hizmetlerine her geçen gün yenilerini ekleyen Büyükşehir Belediyesi’nin örnek çalışmaları, ödüllerle taçlandırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ‘Su Verimliliği Seferberliği’ çerçevesinde ödüllendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kez ise Sakarya’da düzenlenen Plant Ödülleri gecesinde 3 ayrı kategoride ödüle layık görüldü.
Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi’nin organize ettiği ‘Plant Ödülleri 2022’ ödül töreni Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. İki yılda bir düzenlenen ve sektörün en prestijli ödül töreni olma niteliğini taşıyan ‘4. Plant Ödülleri’ 4 ana kategori ve 28 dalda sahiplerini buldu. Anadolu Motifleri Modern Dans Topluluğu’nun gösterileri ile başlayan törenin sunuculuğunu radyocu ve oyuncu Kadir Çöpdemir gerçekleştirdi.