Büyükşehir’in enerjisi doğadan

İklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında atıklardan enerji üretimi, HES ve GES gibi projeler ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2022’de tükettiği enerjinin yüzde 52’sini bu kaynaklardan karşıladı. Yıl boyunca üretilen 137,5 milyon kilovat saat elektrik enerjisi ile ‘toplam 2 milyon 689 bin 333 adet ağaç dikimine eşdeğer olarak’ 60 bin 510 ton karbondioksit salınımı engellenmiş oldu.

Atıklardan büyük dönüşüm

Bursa’nın 17 ilçesindeki vahşi çöp depolama alanlarını ıslah eden Büyükşehir Belediyesi, katı atık merkezlerinde toplanan evsel katı atıkları hammadde gibi kullanıp ekonomiye kazandırıyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğü de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı noktasında 2022 yılında başarılı bir performans sergiledi. BUSKİ bünyesinde 2022 yılında hidroelektrik santrallerinden 14 milyon 50 bin 726 kilovat saat, güneş elektrik santrallerinden 837 bin 145 kilovat saat ve çamur yakma tesisinden 10 milyon 372 bin 60 kilovat saat olmak üzere toplam 25 milyon 260 bin 473 kilovat saat elektrik enerjisi üretildi.

İstasyonlar enerji saçıyor

Burulaş Genel Müdürlüğü’nün metro istasyonlarının çatılarında uygulamaya aldığı güneş enerji santrallerinden, 2022 yılında, 2 milyon 203 bin 38 kilovat saat elektrik enerjisi üretildi. Yaklaşık 1470 konutun tüketimine eşit bu üretime karşılık ise ‘43 bin 66 adet ağaç dikimine eşdeğer olarak’ 969 ton karbondioksit salınımı engellendi.

Büyükşehir, ‘BUSKİ ve Burulaş bünyesinde hayata geçirilen yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde 2022 yılında toplam 137 milyon 523 bin 613 kilovat saat elektrik enerjisi üretti.