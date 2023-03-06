Bursa’nın gündemi deprem
Bursa yerel yönetimler anlamında tamamen depreme odaklandı. Tüm ilçe belediyelerinin deprem bölgesinde bu güne kadar yaptıkları çalışmalar, Ramazan’da depremzedeler özelinde yapılması planlananlar ile kentsel dönüşümle ilgili yapılan ve planlanan çalışmalar, düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere, tüm ilçe belediye başkanları deprem bölgesinde hayata geçirdiği çalışmalar, sahadaki ekip ve araç sayıları hakkında bilgiler verdi. Toplantıda ayrıca Ramazan ayında ilçelerde bir ay boyunca düzenlenen iftar programları ve erzak yardımlarının gerek deprem bölgesi gerekse de Bursa’ya gelen depremzedeleri önceleyerek ele alınması kararlaştırıldı. Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin olası depreme hazırlık, kentsel dönüşüm ve 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı ile ilgili yaptığı çalışmalar sunumla katılımcılara anlatıldı.