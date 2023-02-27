Bursa’da su tasarrufu çağrısı

Büyükşehir Belediyesi; iklim değişiklik­lerine bağlı olarak yaşanan sıkıntılar­dan Bursa’nın en az seviyede etkilenmesi için BUSKİ marifetiyle yatırımlarını sürdü­rürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tara­fından açıklanan yeni kuraklık haritasının ardından vatandaşlara su tasarrufunun öne­mini bir kez daha hatırlattı.

Bursa’da kuraklığın en yoğun biçimde ya­şandığı 2019’da bile ‘açılan yeni derin kuyu­lar ile’ Bursalıları bir gün bile susuz bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, kuraklık sinyalinin verildiği bu yıl da gerekli önlem­leri almaya devam ediyor. Her türlü senar­yoya karşı çalışmalarını BUSKİ aracılığıyla güncel tutan Büyükşehir Belediyesi, vatan­daşları su tasarrufu konusunda da uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Standart Yağış İndeksi Metodu ve Normalin Yüzdesi Metodu’na göre, 2023 Ocak ayı meteorolojik kuraklık haritasına göre birkaç şehir dışında Türkiye’nin tüm bölgelerinde aşırı kuraklık yaşandığı görüldü.

Bursa’nın içme suyunun en önemli kıs­mını karşılayan yıllık 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer Barajı’nın doluluk oranı yüzde 0’a düşerken, 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı’nın doluluk oranı ise yüzde 24’e geriledi.

Durumun ciddiyetini hatırlatarak vatan­daşlara suyu tasarruflu kullanmaları yö­nünde tavsiyede bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her bir su damlasının değerlendirilmesini istedi. Baş­kan Aktaş, “Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Evlerde, camilerde veya iş yerle­rinde kullandıkları suyu ziyan etmesinler. Her damlayı önemseyerek kullanalım” dedi.