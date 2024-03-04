Bursa’da Bozbey’le 5G zamanı!

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında CHP’den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Mustafa Bozbey’in, kenti yönetecek projelerini açıkladığı çözüm toplantısı gerçekleşti.

Bursa Akademik Odalar Birliği’ndeki (BAOB) organizasyona CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Bursa Milletvekilleri, ilçe belediye başkan ve meclis üyesi adayları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Bozbey, 20 yıllık Nilüfer Belediye Başkanlığını en büyük referansı olarak gösterdi. Bozbey, Nilüfer’deki hizmetlerini tüm kente yayacağının altını çizerek akıllı, planlı ve uygulanabilir projelerini 17 ilçede de hayata geçireceğini söyledi ve projelerini sıraladı.

Mega projesinin, sağlıklı, umutlu ve mutlu çocukların kentini inşa etmek olduğunu söyleyen Bozbey, Bursa’nın gelişmişlik sıralamasının 2017 verilerine göre yıllar içerisinde 5’ten 6. Sıraya düştüğünü kaydederken, “Megalarla değil insanla, minicik yavrularımızla bizim işimiz. Vatandaşımız için en iyisi biziz, buna şüphe yok, ama onlara dokunamazsak, güvenlerini kazanamazsak Bursa elden gidiyor, bebeklerimiz bile.’’ dedi.

5G bağ sistemi kuracağız

Mustafa Bozbey, hedef politikaları dahilinde oluşturdukları 5G sisteminin açılımını ‘Gelişen, Güçlenen, Güvenli, Geçinen ve Gülümseyen Bursa’ olarak yaptı. 5G teknolojisi nasıl mobil ağlar ile dijital bağlar kuruyorsa, biz de kentimizde herkese ulaşabilecek ağları, hiç kimseyi dışlamayacak bağları kuracağız’’ diye konuştu.