Bozbey’den göçü durdurmak için çözüm önerisi

“Köyden kente göçü durdurmanın yolu, kırsal mahallelerde büyükşehirle birlikte hem üretimi artırmak, hem de maliyetleri düşürmek maksatlı destek vermekten geçiyor. Kırsalda çalışan köylümüzün gelirini artırmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım A.Ş diye bir şirketi var. Bu şirket şu anda tamamen park, bahçe bakıyor. Aslında kuruluş amacı kırsalda çiftçiye, hayvancılığa destek olmaktır. Zaman zaman fide dağıtımı noktasında yaptıklarını biliyorum. Ama bu yetmez. Gübre, mazot destekleri verilmesi lazım. İstanbul, Ankara ve İzmir, çiftçiyle birlikte köylüye nasıl destek veriyorsa, Bursa Büyükşehir Belediyesi‘nin de Tarım A.Ş aracılığı ile bunu yapması gerekiyor. 1 Nisan’dan itibaren Tarım A.Ş’yi tamamen çiftçinin ve hayvancılık yapanın emrine vereceğiz. Biz köylülerimizi gerçekten sahipleneceğiz ve aynı zamanda gelirlerinin yükselmesi konusunda destekleyeceğiz.”