Belediyeler yaraları sarmak için seferber oldu

Bursa yaraları sarıyor

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep’te koordinasyonla görevlendirildi.

Depremin hemen ardından Bursa Bü­yükşehir Belediyesi’nce temin edilen 5 tır su Gaziantep’e ulaştı. Bunun yanında, yine Bursa Büyükşehir Belediyesi, İslahiye ve Nurdağı’nda toplam 6 mobil mutfak kuruldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi top­lam 105 araç ve 410 personelle deprem bölgesinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerin­den BESAŞ ve Tarım Peyzaj A.Ş de dep­remzedeler için seferber oldu. İlk günden beri BESAŞ’ın bölgeye ulaştırdığı ekmek sayısı 220 bini bulurken, Tarım ve Peyzaj A.Ş. de yaklaşık 22 ton kış meyvesini Gazi­antep’e gönderdi.

Osmangazi Belediyesi tüm imkanlarını seferber etti

Yaşanan felaketin ardından Osmangazi Be­lediyesi de depremin yaralarını sarabil­mek için bütün imkanlarını seferber etti.

İlk etapta 1 adet 4x4 arazi tipi kurtarma aracı, 1 personel taşıyıcı otobüs, 3 adet pikap yük mal­zeme donanım aracı ve 38 kişilik arama kur­tarma ekibini bölgeye sev eden Osmangazi Belediyesi, 24 iş makinesi ve araç ile yüzlerce personelini daha deprem bölgesinde görevlen­dirdi. Osmangazi Belediyesi’nin 9 operatör, 9 iş makinesi, 5 kamyon, 1 lowbed aracının yanı sıra 47 kişilik sağlık ve teknik personel ile 120 ki­şilik saha personeli afet bölgesinde görev alıyor.

Osmangazi Belediyesi personel ve ekipman desteğinin yanı sıra 2 TIR dolusu ihtiyaç yardı­mını da bölgeye ulaştırdı.

Nilüfer’de güçlü dayanışma

Nilüfer Belediyesi bütün imkanları ile dep­rem bölgesine destek olmaya çalışıyor. Oluşturulan 3 toplama noktasına vatandaşların getirdiği binlerce koli toplandı. Nilüfer Belediye­si’nin sürdürdüğü kampanyada ilk etapta 150’yi aşkın TIR deprem bölgesine sevk edildi.

Nilüfer Belediyesi ayrıca gelen talep üzerine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine 2 ambu­lans ile 5 sağlık personelini de yolladı.

Yıldırım arama kurtarma ekipleri bölgede

Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep başta olmak üzere pek çok ilde etkili olan ve binlerce binanın yıkılıp çok sayıda can kaybı­nın yaşandığı depremle ilgili olarak Yıldırım Be­lediyesi de harekete geçti. Yıldırım Belediyesi ilk etapta 6 araç ve 30 kişilik arama kurtarma eki­bini Malatya’ya sevk etti.