Belediyeler yaraları sarmak için seferber oldu
Türkiye’de 10 ili vuran deprem, bütün ülkeyi yasa boğarken, depremzedeler için başlatılan kampanyalar, Bursalılar ve Bursa’daki belediyelerden de büyük destek geldi. Vatandaşlar başlatılan yardım kampanyalarına yoğun destek verirken, belediyelerin arama kurtarma ve sağlık ekipleri de depremzedelerin yaralarını sarmak için bölgeye gitti.
Bursa yaraları sarıyor
Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep’te koordinasyonla görevlendirildi.
Depremin hemen ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce temin edilen 5 tır su Gaziantep’e ulaştı. Bunun yanında, yine Bursa Büyükşehir Belediyesi, İslahiye ve Nurdağı’nda toplam 6 mobil mutfak kuruldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi toplam 105 araç ve 410 personelle deprem bölgesinde çalışmalar gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden BESAŞ ve Tarım Peyzaj A.Ş de depremzedeler için seferber oldu. İlk günden beri BESAŞ’ın bölgeye ulaştırdığı ekmek sayısı 220 bini bulurken, Tarım ve Peyzaj A.Ş. de yaklaşık 22 ton kış meyvesini Gaziantep’e gönderdi.
Osmangazi Belediyesi tüm imkanlarını seferber etti
Yaşanan felaketin ardından Osmangazi Belediyesi de depremin yaralarını sarabilmek için bütün imkanlarını seferber etti.
İlk etapta 1 adet 4x4 arazi tipi kurtarma aracı, 1 personel taşıyıcı otobüs, 3 adet pikap yük malzeme donanım aracı ve 38 kişilik arama kurtarma ekibini bölgeye sev eden Osmangazi Belediyesi, 24 iş makinesi ve araç ile yüzlerce personelini daha deprem bölgesinde görevlendirdi. Osmangazi Belediyesi’nin 9 operatör, 9 iş makinesi, 5 kamyon, 1 lowbed aracının yanı sıra 47 kişilik sağlık ve teknik personel ile 120 kişilik saha personeli afet bölgesinde görev alıyor.
Osmangazi Belediyesi personel ve ekipman desteğinin yanı sıra 2 TIR dolusu ihtiyaç yardımını da bölgeye ulaştırdı.
Nilüfer’de güçlü dayanışma
Nilüfer Belediyesi bütün imkanları ile deprem bölgesine destek olmaya çalışıyor. Oluşturulan 3 toplama noktasına vatandaşların getirdiği binlerce koli toplandı. Nilüfer Belediyesi’nin sürdürdüğü kampanyada ilk etapta 150’yi aşkın TIR deprem bölgesine sevk edildi.
Nilüfer Belediyesi ayrıca gelen talep üzerine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine 2 ambulans ile 5 sağlık personelini de yolladı.
Yıldırım arama kurtarma ekipleri bölgede
Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep başta olmak üzere pek çok ilde etkili olan ve binlerce binanın yıkılıp çok sayıda can kaybının yaşandığı depremle ilgili olarak Yıldırım Belediyesi de harekete geçti. Yıldırım Belediyesi ilk etapta 6 araç ve 30 kişilik arama kurtarma ekibini Malatya’ya sevk etti.