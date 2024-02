Sedat Yalçın’dan esnafa ziyaret

BESOB faaliyetleri hakkında bilgi alan Yalçın, esnafların sorunlarını yakından takip ettiklerini söyleyerek “Ekonomik kriz her kesimi etkiliyor. En çok etkilenen kesim ise her saat başı artan zamlarla perişan olan esnafımız. İnşallah göreve geldiğimizde geliştireceğimiz projelerle esnafımızın sorunlarını çözerek rahat nefes almalarını sağlayacağız” dedi. Yapımına 16 yıl önce başlanılan Kestel Çataltepe Sanayi Sitesi Projesi’ne de değinen Sedat Yalçın; projenin zaman içerisinde bölge esnafında ciddi bir mağduriyet yarattığına dikkat çekti ve “Bu hususta bizler üzerimize düşeni yapmaya hazırız. İnşallah çözüm odaklı kararlı bir yönetim anlayışıyla, esnafımızın alın terinin heba olmaması için her türlü proje ve çalışmayı hayata geçireceğiz” diye konuştu.

BESOB Başkanı Bilgit

Sedat Yalçın’ın ziyaretinin kendilerini onurlandırdığını vurgulayan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ise, “Bursa’daki esnaf teşkilatlarını yarınlara taşımak, Bursa’nın bütün paydaşlarının sorumluluğundadır. Sayın Sedat Yalçın’ın desteğini her zaman yanımızda hissedeceğimize olan inancımız tam” dedi.