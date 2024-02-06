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Sedat Yalçın’dan Ekohaber’e ziyaret

Yerel Seçim 06.02.2024, 20:12
Sedat Yalçın’dan Ekohaber’e ziyaret

Yeniden Refah Partisi (YRP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sedat Yalçın, Ekohaber gazetesini ziyaret etti. Gazetenin kurucusu Tahsin Ardıç, Genel Yönetmen Kenan Kibar ve gazetecilerle bir araya gelen Yalçın, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim öncesi fikir alışverişinde bulundu. Sedat Yalçın, Bursa’nın güncel sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini de paylaştı.

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