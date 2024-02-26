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Oktay Yılmaz, Şirinevler’de tapu dağıttı

Bursa’nın merkez ilçelerinden Yıldırım’da AK Parti’nin yeniden aday gösterdiği Oktay Yılmaz, seçime kısa süre kala çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel Seçim 26.02.2024, 17:22
Oktay Yılmaz, Şirinevler’de tapu dağıttı

Başkan Yılmaz, son olarak Şirinevler Mahallesi’nde düzenlenen tapu teslim törenine katıldı. Yılmaz, törenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı kısa değerlendirmede, şunları kaydetti:

Yıldırım'da yerinde dönüşüm kapsamında "imar ve tapu sorununa" karşı çalışmalarımız ilk gün itibariyle başlamıştı. Çalışmalarımızın karşılığını aldığımız yeni adresimiz Şirinevler Mahallemiz oldu. Hemşehrilerimize tapu teslim töreniyle, hanelerinin tapularını teslim ettik, çok şükür. Hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun inşallah.”

#AK Parti #Oktay Yılmaz #Yıldırım
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