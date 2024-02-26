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İYİ Parti’nin Nilüfer Belediye Başkan adayı Özgür Şimşek

İYİ Parti, Bursa’nın merkez ilçelerinden Nilüfer’de de adayını belirledi. İYİ Parti’nin Nilüfer Belediye Başkan adayı, Özgür Şimşek oldu.

Yerel Seçim 26.02.2024, 17:16 27.02.2024, 00:25
İYİ Parti’nin Nilüfer Belediye Başkan adayı Özgür Şimşek

Böylece parti, ilçelerin tamamında adaylarını duyurmuş oldu. Düzenlenen aday tanıtım toplantısına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı, milletvekili Selçuk Türkoğlu da katıldı. Türkoğlu, toplantıya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında şu notu düştü:

Nilüfer Belediye Başkan Adayımız Özgür Şimşek’in aday tanıtımıyla birlikte, Bursa Büyükşehir ve 17 ilçesini, İYİ BELEDİYECİLİK ile tanıştıracak adaylarımız belirlenmiş oldu. İl Başkanımız Dr. Mehmet Hasanoğlu, İlçe Başkanımız Levent Öncü, ilçe belediye başkan adaylarımız, il ve ilçe yöneticilerimiz ile dava arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleşen programda, bir kez daha başarı için kavilleştik. Gün artık hedefe doğru hızla ilerleme vakti. Allah utandırmasın.”

#nilüfer #İYİ Parti
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