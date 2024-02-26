CHP’nin Mudanya adayı Dalgıç startı verdi

Alana İlçe Kadın Kolları üyeleriyle birlikte Gençlik Marşı eşliğinde giren Deniz Dalgıç'a CHP Mudanya Belediye Başkan aday adayları da destek verdi. Aday adaylığı sürecinde hep birlikte CHP ve Mudanya için çalıştıklarını vurgulayan Dalgıç, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın 10 yıllık süreçte ilçeye önemli katkılar sunduğunu belirterek, “Mudanya’mızın gelişiminde, bugünlere gelmesinde katkısı olan tüm geçmiş belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Biz de onlardan devralacağımız emaneti hizmetlerimizle daha yukarı taşıyacağız” dedi.

Daha yaşanabilir bir Mudanya'yı hep birlikte inşa edeceklerinin altını çizen Deniz Dalgıç, "Belediye başkanının görevi halkın huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almaktır. Biz de bunu sağlamak için hep birlikte, özveriyle çalışacağız. Çünkü bizim sevdamız da, işimiz de, gücümüz de Mudanya" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mudanyalılarla fotoğraf çektiren Dalgıç, ardından partililerle birlikte sahil şeridindeki esnafı ziyaret etti.