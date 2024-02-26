CHP’li Şadi Özdemir akademik odalarla başladı

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ile birlikte BAOB’da akademik odaların başkan ve temsilcileriyle bir araya gelen Özdemir, kent suçlarından arınmış, daha yaşanabilir, sağlıklı, sürdürülebilir, temiz ve çevresiyle bütünleşen bir Nilüfer için fikir alışverişinde bulundu. Nilüfer’i, Nilüferliler ile birlikte yöneteceklerini vurgulayan CHP’li Şadi Özdemir, kararları da güçlendirilmiş mahalle komiteleri ile kent konseyi, akademik odalar, sivil toplum kuruluşları ve üniversite iş birliğiyle alacaklarının altını çizdi. Nilüfer’in rantı yüksek bir bölge olduğunu, kente, doğaya, çevreye ve tarım alanlarına karşı bir saldırı altında kaldığına dikkat çeken Özdemir, “Kent rantını, kentlinin kullanması çok önemli” dedi. Özdemir, “Bu kentin rantının önünde durmak, tek başına bir belediye başkanı için kolay bir şey değil. Bunun bilincindeyiz. Bir savunma hattına ihtiyaç var. O yüzden güç oluşturmak, saldırıya karşı bir duruş sergilemek gerek. Mahalle komitelerimizi ve kent konseyimizi kuvvetlendirip, akademik odalarla, emek örgütleriyle ve üniversitemizle birlikte akademik kurullar oluşturarak güç birliği yapacağız. Kararları, ortak akılla değerlendirip alacağız” diye konuştu.

Nilüfer’deki kentsel dönüşümün amacına uygun yapılmadığına da değinen Şadi Özdemir, 20 bin kişilik nüfusa göre planlanan Ataevler Mahallesi’nde, kentsel dönüşüm adı altında yapılan çalışmalarla birlikte nüfus yoğunluğunun katlanacağına dikkat çekti. Özdemir, “Bu durum altyapı, otopark, yeşil alan, sosyal donatı alanlarının yetmemesi. Ataevler, yaşanabilir bir ortam olmaktan çok, ‘Buradan nasıl kaçarız’ diye bakılan bir ortama dönüşecek. Bu durum, bir önlem alınmaz ve duruş sergilenmezse Ataevler ile sınırlı kalmaz. Bu nedenle toplumsal örgütlülüğü kuvvetlendirip, sesimizi güçlü çıkarmalıyız” ifadelerini kullandı.

Sanayideki düzensiz büyüme

Özdemir, sanayideki düzensiz büyümenin artık sona ermesi gerektiğinin altını çizerek, tarımsal üretimin artması, köyden kente göçün önlenmesi için büyük çaba göstereceklerini de söyledi.

Kent adına talep ve önerilerini CHP’i Şadi Özdemir’e ileten akademik odaların başkan ve temsilcileri de kentin havasının, suyunun, doğasının, toprağının korunmasına yönelik çözüm önerilerini iletti.