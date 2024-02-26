Bozbey, ilçelerde vatandaşlarla buluştu

Bozbey, Gemlik ziyaretinin ardından sosyal medya hesabında, “Muhteşemsin Gemlik! Bizleri coşkuyla karşılayan, heyecanlarıyla mutluluk katan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” paylaşımını yaptı.

Mustafa Bozbey, Mustafakemalpaşa ve Nilüfer'de de vatandaşlarla buluştu ve güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP’li Bozbey, Balık Hali ziyaretine “Bu Sabah Balık Hali’ndeyiz. Esnafımızın dertleri çok yakında son bulacak” notunu düşerken, Sebze ve Meyve Halini ziyaretinin ardından ise, “Ucuz ve sağlıklı gıdaya erişmek tüm hemşehrilerimizin hakkı. Yakında her birimiz gülümseyeceğiz” açıklamasını yaptı. Bozbey, esnafla sohbet etti.