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Bozbey, ilçelerde vatandaşlarla buluştu
CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Mustafa Bozbey, kritik 31 Mart seçimleri öncesi saha çalışmalarını sürdürüyor. Bozbey, gittiği ilçelerde ve çarşı- pazarda gezerek, vatandaşlardan oy istedi.
Yerel Seçim 26.02.2024, 17:23 26.02.2024, 19:57
Bozbey, Gemlik ziyaretinin ardından sosyal medya hesabında, “Muhteşemsin Gemlik! Bizleri coşkuyla karşılayan, heyecanlarıyla mutluluk katan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” paylaşımını yaptı.
Mustafa Bozbey, Mustafakemalpaşa ve Nilüfer'de de vatandaşlarla buluştu ve güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CHP’li Bozbey, Balık Hali ziyaretine “Bu Sabah Balık Hali’ndeyiz. Esnafımızın dertleri çok yakında son bulacak” notunu düşerken, Sebze ve Meyve Halini ziyaretinin ardından ise, “Ucuz ve sağlıklı gıdaya erişmek tüm hemşehrilerimizin hakkı. Yakında her birimiz gülümseyeceğiz” açıklamasını yaptı. Bozbey, esnafla sohbet etti.
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