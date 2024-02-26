Başkan Aktaş’ın seçim çalışmaları tam gaz

AK Parti’nin 31 Mart yerel seçimleri için yeniden aday gösterdiği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Aktaş, bazı ilçelerde vatandaşlarla bir araya gelerek, güncel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundu ve yerel seçimlerde destek istedi.

Başkan Aktaş’ın Büyükorhan ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından, “Büyükorhan bugün bizi bağrına bastı. Teşekkürler Büyükorhan” paylaşımı yapıldı.

Aktaş, Orhaneli’de de seçmenlerle buluştu. Alinur Aktaş’ın ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından, “Orhaneli’de izimiz, hemşehrilerimizin teveccühü ile gidecek daha çok yolumuz var” mesajı verildi.

Muhteşemsin Orhangazi

Başkan Aktaş, Orhangazi ziyaretini, “Muhteşemsin Orhangazi. Orhangazi’mizde hemşehrilerimizle buluştuk, kucaklaştık. Onların bu gönülden ilgisi ve sevgisi bizlere ayrı bir motivasyon veriyor” notuyla paylaşırken, Bağlarbaşı’nda da vatandaşlarla bir araya geldi. Aktaş, ziyaretin ardından, “Gülen bu kıymetli yüzler için aşkla, canla başla çalışmaya devam!” paylaşımı yaptı.