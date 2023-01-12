Körfez ülkeleri kış turizmine hazır

Bursa Atlas Turizm Genel Müdürü Ali Taşpınar, ülkemizin kış turizm fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını ve özellikle körfez ülkelerindeki turistlerin, ülkemizin kış aylarına duydukları ilgiyi artırabilmek için çalışmalar yaptıklarının altını çizdiTürkiye’nin hem ekonomik olarak hem de turizm alanında körfez ülkeleriyle olan ilişkilerinin her geçen gün daha da arttığına dikkatini çeken Ali Taşpınar, “Körfez ülkelerindeki yatırımcıların ve turistlerin, tarihi, doğası ve yatırım fırsatlarıyla, ülkemizi ve Bursa’yı tercih etmeleri bizi heyecanlandırıyor. Bu enerjinin artarak devam etmesi için Kuveyt başta olmak üzere tüm körfez ülkelerindeki özellikle turizm alanındaki tanıtım ve yatırım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz aylarda Bursa tanıtım günleri adı altında bir dizi etkinlikle, Dubai ve Kuveyt’te önemli etkinlikler düzenledik. Özellikle Bursa’nın Ortadoğu’daki turistler açısından önemini biliyoruz” diye konuştu.

“Turistler sezonu bekliyor”

Yaz ve bahar aylarında olduğu kadar körfez ülkeleri turistlerinin, kış için de Bursa’yı tercih ettiklerine vurgu yapan Taşpınar, bunun en önemli sebeplerinden birinin Uludağ olduğunu hatırlattı. Kış otelleri, kayak ve Uludağ’da kar yağışının getirdiği güzelliğin turistler için cazibe noktaları olduğunu vurgulayan Taşpınar, “Turizmciler olarak biz kış turizmine hazırız. Turistler de Uludağ’da sezonun açılmasını bekliyor. Yurtdışında yaptığımız görüşmelerde birçok kafile ile kış seyahatleri için planlamamızı yaptık. Kar yağışının da başladığı Uludağ’da umuyoruz ki sezon en kısa zamanda açılır ve kış turizmi planlarımızı gerçekleştirebiliriz.” dedi.

Yeni yılda turizmle birlikte başta Kuveyt olmak üzere birçok körfez ülkesinde Türk yatırımcılar olarak yeni yatırımların startını vermeye hazırlandıklarına dikkati çeken Taşpınar, ülkemize yurtdışı ilişkilerin gelişmesi anlamında da fayda sağlayacak tüm çalışmaları heyecanla sürdürdüklerini sözlerine ekledi.