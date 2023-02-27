Üniversite heyetinden Doğu Pres’e işbirliği ziyareti

Doğu Pres Otomotiv ve Teknik San. ve Tic. A.Ş. firması, BUÜ’nün akademik ve idari yöneticilerini ağır­ladı. Ziyarette Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün ve Prof. Dr. Feru­dun Yılmaz, Genel Sekreter Osman Dik­men ile Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Alper Özalp ve Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu hazır bulundu. Minareliçavus OSB’deki fabrika ve Ar-Ge merkezine yapılan ziyarette Üniver­site ile Doğu Pres firmasının işbirliğinde hayata geçirdiği ve yürütü­cülüğünü Prof. Dr. Alper Özalp’in yap­tığı TÜBİTAK 1505 Projesi’nin geldiği aşama hakkında bilgi alışverişinde bu­lunuldu.

Üniversitelerin temel görevlerinden birinin toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretebilmesi olduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kıla­vuz; yerel yönetimler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve dernekleri kap­sayan geniş bir işbirliği ağı kurmayı ba­şardıklarını vurguladı.

Hayata geçirdikleri nitelikli çalışma­lar ve kaliteli üretim vizyonu doğrultu­sunda otomotiv sektöründe dünya ça­pında bir başarı sağladıklarını açıklayan Doğu Pres Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ekinci de üniversitele­rin kendilerine özel bir katkı sağladı­ğına belirtti. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin her dönem yanlarında olduğunu ve bu işbirliğinden kıymetli kazanımlar elde ettiklerini vurgulayan Mustafa Ekinci; “Firma olarak bizler geçmişten bugüne kadar Bursa’mızın bir markası haline gelen Bursa Uludağ Üniversitesi ile değerli çalışmalara imza attık. Hali hazırda yürütülen bir TÜBİTAK projemiz var. Yeni projelerde de üniversitemizle çalışmayı arzu edi­yoruz. Kapılarımız her koşulda sizlere açık” açıklamasında bulundu.