Üniversite heyetinden Doğu Pres’e işbirliği ziyareti
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yönetimi ve akademisyenler, otomotiv sektörünün önde gelen firmalarından Doğu Pres’i ziyaret etti. Ortaklaşa yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirme yapan kurum temsilcileri, yeni dönemde birlikte daha fazla proje üretilmesi konusunda görüş birliğine vardı.
Doğu Pres Otomotiv ve Teknik San. ve Tic. A.Ş. firması, BUÜ’nün akademik ve idari yöneticilerini ağırladı. Ziyarette Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün ve Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Genel Sekreter Osman Dikmen ile Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Alper Özalp ve Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu hazır bulundu. Minareliçavus OSB’deki fabrika ve Ar-Ge merkezine yapılan ziyarette Üniversite ile Doğu Pres firmasının işbirliğinde hayata geçirdiği ve yürütücülüğünü Prof. Dr. Alper Özalp’in yaptığı TÜBİTAK 1505 Projesi’nin geldiği aşama hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Üniversitelerin temel görevlerinden birinin toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretebilmesi olduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; yerel yönetimler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve dernekleri kapsayan geniş bir işbirliği ağı kurmayı başardıklarını vurguladı.
Hayata geçirdikleri nitelikli çalışmalar ve kaliteli üretim vizyonu doğrultusunda otomotiv sektöründe dünya çapında bir başarı sağladıklarını açıklayan Doğu Pres Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ekinci de üniversitelerin kendilerine özel bir katkı sağladığına belirtti. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin her dönem yanlarında olduğunu ve bu işbirliğinden kıymetli kazanımlar elde ettiklerini vurgulayan Mustafa Ekinci; “Firma olarak bizler geçmişten bugüne kadar Bursa’mızın bir markası haline gelen Bursa Uludağ Üniversitesi ile değerli çalışmalara imza attık. Hali hazırda yürütülen bir TÜBİTAK projemiz var. Yeni projelerde de üniversitemizle çalışmayı arzu ediyoruz. Kapılarımız her koşulda sizlere açık” açıklamasında bulundu.