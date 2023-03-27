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Bursa’da konutlara sismik izolatör geliyor

Kaliteli ve güvenilir yaşam alanları sunan yapılarıyla Yıldırım’da ve Bursa’da inşaat sektörünün itibarlı firmalarından biri haline gelen Adiloğlu Grup, sektörde örnek gösterilen proje ve çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin unutulmaması gereken, son olarak 6 Şubat ve sonrasında kendini acı bir şekilde hatırlatan deprem gerçeğine karşı Bursa’da önemli adımlar atılıyor.

Şirketler 27.03.2023, 23:02
Bursa’da konutlara sismik izolatör geliyor

İnşaat anlayışının merkezine kalite ve sağlamlığı yerleştiren Adiloğlu İn­şaat, sismik izolatör kullanarak inşa edeceği yapıları için Bursa Teknik Üni­versitesi Deprem Müh. Uyg. ve Arş. Mrkz. Müdürü Prof. Dr. Beyhan Bay­han’dan bilimsel danışmanlık hizmeti alacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulu­nan Adiloğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Adiloğlu, Yıldırım İlçesi’nde ve Bursa’nın farklı noktalarında inşa ettikleri yapılarında her zaman sağlamlığı ve güveni esas aldıklarını belirtti.

Muhammet Adiloğlu, firmalarının kurulduğu günden bu yana güvenli ya­pılar inşa etmek, insanlara kaliteli yaşam alanları sunmak için yurt içi ve yurt dışındaki tüm yenilikleri takip et­tiklerini belirterek, “Deprem yönetme­liklerine tam uyumlu, sağlam projeler ortaya çıkararak, kalite anlayışımızla anılan bir firma haline geldik” dedi.

BTÜ Deprem Mühendisliği Uygu­lama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Beyhan Bayhan da bilimin ışı­ğında gerçekleştirilecek tasarım ve uy­gulamaların örnek projelere dönüşeceğine olan inancını dile getire­rek, firma yetkililerine konuya olan du­yarlılıkları ve hassasiyetleri için teşekkür etti.

#Adiloğlu Grup
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