Bursa’da konutlara sismik izolatör geliyor
Kaliteli ve güvenilir yaşam alanları sunan yapılarıyla Yıldırım’da ve Bursa’da inşaat sektörünün itibarlı firmalarından biri haline gelen Adiloğlu Grup, sektörde örnek gösterilen proje ve çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin unutulmaması gereken, son olarak 6 Şubat ve sonrasında kendini acı bir şekilde hatırlatan deprem gerçeğine karşı Bursa’da önemli adımlar atılıyor.
İnşaat anlayışının merkezine kalite ve sağlamlığı yerleştiren Adiloğlu İnşaat, sismik izolatör kullanarak inşa edeceği yapıları için Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Müh. Uyg. ve Arş. Mrkz. Müdürü Prof. Dr. Beyhan Bayhan’dan bilimsel danışmanlık hizmeti alacak.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Adiloğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Adiloğlu, Yıldırım İlçesi’nde ve Bursa’nın farklı noktalarında inşa ettikleri yapılarında her zaman sağlamlığı ve güveni esas aldıklarını belirtti.
Muhammet Adiloğlu, firmalarının kurulduğu günden bu yana güvenli yapılar inşa etmek, insanlara kaliteli yaşam alanları sunmak için yurt içi ve yurt dışındaki tüm yenilikleri takip ettiklerini belirterek, “Deprem yönetmeliklerine tam uyumlu, sağlam projeler ortaya çıkararak, kalite anlayışımızla anılan bir firma haline geldik” dedi.
BTÜ Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Beyhan Bayhan da bilimin ışığında gerçekleştirilecek tasarım ve uygulamaların örnek projelere dönüşeceğine olan inancını dile getirerek, firma yetkililerine konuya olan duyarlılıkları ve hassasiyetleri için teşekkür etti.