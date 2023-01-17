Adiloğlu Grup yılı değerlendirdi
Bursa’da inşaat sek¬törünün öncü firmalarından olan ve kentsel dönüşüm çalışmalarında başarılı projelere imza atan, ayrıca perakende ticaret alanında da faaliyetleri bulunan Adiloğlu Grup’un iç bünyede gerçekleştirilen toplantısında, 2022 yılı değerlendirildi.
Adiloğlu Grup Yönetim Kurulu ve birim sorumlularının katıldığı toplantıda, grup şirketlerinin 2023 yılı hedefleri de ele aldı.
Toplantının açılışında konuşan Adiloğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Adiloğlu, “2022 yılında tüm iş kollarımızda heyecan dolu başarılı bir süreç geçirmiş olduk. İnşaat sektörüne yönelik çalışmalarımızda başladığımız yeni projelere, 2023 yılında yapacağımız yeni ve büyük projelerin altyapı çalışmaları ile hazırlandık. Perakende bölümümüzde ise geçtiğimiz yıl hedeflerimize ulaşmış durumdayız. Mağazalarımızda yapacağımız yenileme çalışmaları ile hedeflerimizi daha da ileriye taşıyacağız. İnşallah 2023 yılı tüm iş kollarımızda farklı bir yıl olacak” dedi.
Toplantıda açıklamalarda bulunan Adiloğlu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Adiloğlu inşaat bölümü çalışmaları, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Adiloğlu da mağazalar ve perakende kısmının çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Adiloğlu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Hüsrev Adiloğlu da katılımcılara Öz Denetim konulu bir sunum gerçekleştirdi. Adiloğlu Grup Onursal Başkanı Abdülfettah Adiloğlu’nun da iştirak ettiği toplantıda yapılan konuşmaların ardından 2023 yılı hedefleri belirlendi.
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022