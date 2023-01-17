Adiloğlu Grup yılı değerlendirdi

Adiloğlu Grup Yönetim Kurulu ve birim sorumlu­larının katıldığı toplan­tıda, grup şirketlerinin 2023 yılı hedefleri de ele aldı.

Toplantının açılışında konuşan Adiloğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Adiloğlu, “2022 yılında tüm iş kol­larımızda heyecan dolu başarılı bir süreç geçirmiş olduk. İnşaat sektörüne yönelik çalışmalarımızda başladığımız yeni proje­lere, 2023 yılında yapaca­ğımız yeni ve büyük projelerin altyapı çalış­maları ile hazırlandık. Pe­rakende bölümümüzde ise geçtiğimiz yıl hedefle­rimize ulaşmış durumda­yız. Mağazalarımızda yapacağımız yenileme çalışmaları ile hedefleri­mizi daha da ileriye taşı­yacağız. İnşallah 2023 yılı tüm iş kollarımızda farklı bir yıl olacak” dedi.

Toplantıda açıklama­larda bulunan Adiloğlu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Adiloğlu inşaat bölümü çalışma­ları, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Adiloğlu da mağazalar ve perakende kısmının çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı açıklama­larda bulundu. Adiloğlu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Hüsrev Adiloğlu da katılımcılara Öz Denetim konulu bir sunum gerçek­leştirdi. Adiloğlu Grup Onursal Başkanı Abdül­fettah Adiloğlu’nun da iş­tirak ettiği toplantıda yapılan konuşmaların ar­dından 2023 yılı hedefleri belirlendi.