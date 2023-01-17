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Adiloğlu Grup yılı değerlendirdi

Bursa’da inşaat sek¬törünün öncü firmalarından olan ve kentsel dönüşüm çalışmalarında başarılı projelere imza atan, ayrıca perakende ticaret alanında da faaliyetleri bulunan Adiloğlu Grup’un iç bünyede gerçekleştirilen toplantısında, 2022 yılı değerlendirildi.

Şirketler 17.01.2023, 11:13
Adiloğlu Grup yılı değerlendirdi

Adiloğlu Grup Yönetim Kurulu ve birim sorumlu­larının katıldığı toplan­tıda, grup şirketlerinin 2023 yılı hedefleri de ele aldı.

Toplantının açılışında konuşan Adiloğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Adiloğlu, “2022 yılında tüm iş kol­larımızda heyecan dolu başarılı bir süreç geçirmiş olduk. İnşaat sektörüne yönelik çalışmalarımızda başladığımız yeni proje­lere, 2023 yılında yapaca­ğımız yeni ve büyük projelerin altyapı çalış­maları ile hazırlandık. Pe­rakende bölümümüzde ise geçtiğimiz yıl hedefle­rimize ulaşmış durumda­yız. Mağazalarımızda yapacağımız yenileme çalışmaları ile hedefleri­mizi daha da ileriye taşı­yacağız. İnşallah 2023 yılı tüm iş kollarımızda farklı bir yıl olacak” dedi.

Toplantıda açıklama­larda bulunan Adiloğlu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Adiloğlu inşaat bölümü çalışma­ları, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Adiloğlu da mağazalar ve perakende kısmının çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı açıklama­larda bulundu. Adiloğlu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Hüsrev Adiloğlu da katılımcılara Öz Denetim konulu bir sunum gerçek­leştirdi. Adiloğlu Grup Onursal Başkanı Abdül­fettah Adiloğlu’nun da iş­tirak ettiği toplantıda yapılan konuşmaların ar­dından 2023 yılı hedefleri belirlendi.

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