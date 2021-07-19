Osmangazi'den özel kesim yerlerinde hijyen denetimi

Osmangazi Belediyesi tarafından kurbanlıkların hijyenik ortamlarda kesilmesinin sağlanması için oluşturulan Kurban Denetim Komisyonu, ilçe genelindeki özel kurban kesim ve satış noktalarında kontrollerde bulundu. Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İşyeri Ruhsatlandırma Birimi ile Çevre Sağlığı Birimi’nde görev yapan personellerden oluşan komisyon, kesim yerlerini başta hijyen koşulları olmak üzere genel kurallara uygunlukları açısından denetledi. Kesimin yanı sıra kurbanlık satışının da yapıldığı tesislerdeki hayvanların, sağlıklı olup olmadıkları ile kurban niteliği taşıyıp taşımadığı kontrol edildi. Denetimlerde görülen eksiklerin giderilmesi için ilgililere gerekli uyarılar yapıldı.

Kesim Yerlerine Yakın Takip

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Kadir Özdemir, kurban kesim yerlerinde vatandaşların kurban ibadetini usulüne uygun şekilde yerine getirebilmesi için detaylı incelemelerde bulunduklarını ifade etti. Bu yıl 7 özel işletmenin kesim yapabilmek için Osmangazi Belediyesi’ne başvuruda bulunduğunu ifade eden Veteriner hekim Özdemir, “Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ilçemizdeki özel kurban kesim yerlerindeki denetimlerimizi sürdürüyoruz. Denetlemelerde ilk olarak korona virüs kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyoruz. Daha sonra kesim yapan işletmeler sağlık memuru veya doktor bulunduruyor mu, revir var mı, kesim yapan kişiler kasaplık belgesine sahip mi, kesim yerleri düzenli olarak dezenfekte ediliyor mu, satılan hayvanların küpesi ve karnesi var mı, bu hayvanlar çevreye zarar veriyorlar mı? gibi birçok konuda incelemeler yapıyoruz. Ayrıca satılan hayvanların hastalıklı olup olmadığını ve yaşını doldurarak kurbanlık niteliği taşıyıp taşımadığını kontrol ediyoruz. Eksik olan hususların bayrama kadar tamamlanması için gerekli uyarıları yapıyoruz. Bu denetimlerimizi bayram süresince de sürdüreceğiz” dedi.