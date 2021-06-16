Orhan Gazi’nin Miğferi Fetih Müzesi’nde

Bursa’nın fethinin 3 boyutlu aktarıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, bünyesinde yer alan tarihi öğelere bir yenisini daha ekledi. Her köşesinde tarihi bir değerin yer aldığı ve ziyaretçilerini adeta 695 yıllık bir zaman yolculuğuna çıkaran Fetih Müzesi, Osmanlı Devleti’ne ait bilinen en eski eserlerden biri olan Orhan Gazi’ye ait miğferin replikasını Bursalılarla buluşturdu. Aslı, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı’nda sergilenen miğferin tepelik altında ve ağız çevresinde yer alan yazı kuşaklarında, ‘Güçlü kuvvetli büyük Sultan Orhan Gazi, Allah’ın selamı seninle olsun, hakimiyetin ve gücün ölümsüz kılınsın’ anlamına gelen ‘ed-Devletu ve’s-Sultânu ve’s Selam Emir Sultan Gazi Orhan Hulide Mülkühü ve Devletühü ve Emrühü’ metni yer alıyor.

Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunda bulunan Orhan Gazi’nin miğferinin replikası, tarihe merak duyan ziyaretçilerin müze ziyaretlerindeki ilk nokta oldu. Miğferin replikasını inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bursa’nın fethi 1326 yılında Orhan Gazi tarafından gerçekleşmiş, fetihten sonra Bursa bey sancağı ve devletin başkenti olmuştur. Osmangazi Belediyesi olarak, yaşadığımız kenti fetheden ve bu toprakları bize yurt yapan başta Osman Gazi ve Orhan Gazi olmak üzere tüm ecdadımızı her zaman minnetle anıyoruz. Bursa’nın fetih gününü tüm detaylarıyla bu günümüze aktardığımız Fetih Müzesi’nde Bursa’nın fatihi Orhan Gazi’nin miğferinin replikasını da vatandaşlarımızla buluşturmaktan dolayı mutluyuz” dedi.