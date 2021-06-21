Başkan Dündar Muhtarlar İle Buluştu

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen’in de yer aldığı toplantıda ilçedeki muhtarlar ile istişarede bulunan Başkan Dündar, tüm muhtarlar ile uzun uzun sohbet ederek, mahallelerdeki sıkıntı ve talepleri dinledi. “Muhtarlar, bizim mahallelerdeki elimiz, ayağımız” diyen Başkan Dündar, “Muhtarlarımız, mahallelerdeki sıkıntıları anında bize iletiyorlar. Bizler de talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda mahallelerimizin sıkıntılarını gideriyoruz. Kapımız, vatandaşımıza ve muhtarlarımıza her zaman açık” ifadelerini kullandı.

“AŞILAMADA EN BAŞARILI ÜLKELERDEN BİRİYİZ”

Pandemiden dolayı uzun süredir toplantılar düzenleyemediklerini ve muhtarlar ile bir araya gelemediklerini belirten Başkan Dündar, “Muhtarlarımızla buluşmayı özlemişiz. Şu anda salgınla mücadele noktasında her şey olumlu gidiyor. Ancak unutmayalım ki salgın bitmiş değil. Aşılamada en başarılı ülkelerden bir tanesiyiz. İnşallah, aşılama bittiğinde bu süreç sona erecek ve normal hayatımıza döneceğiz. Biz yerel yöneticiler ve muhtarlarımız, şehrimizde toplumu temsil eden kişileriz. Bizlere önemli görevler düşüyor. Bu görevleri hep birlikte yerine getireceğiz. Birbirimizin eksikliklerini tamamlayacağız. Özellikle temizlik konusunda çok hassas olmamız gerekiyor. Şehrimiz ne kadar temiz ise bizler de o kadar sağlıklıyız” diye konuştu.

“MUHTARLARIMIZ BELEDİYE BAŞKANI VE MİLLETVEKİLİ GİBİ ÇALIŞTI”

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da yaptığı konuşmada, “Ben, bütün muhtar arkadaşlarımıza, pandemi döneminde sokak sokak, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devletimizin desteklerini ve hizmetlerini ulaştırma konusunda yapmış olduğu özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bir belediye başkanı, bir milletvekili gibi hatta bizlerden de daha öte çalışmalar yürüterek bu sürecin sorunsuz bir şekilde atlatılması için büyük çaba gösterdiniz” dedi.

“MUHTARLAR İLE BU KADAR UYUMLU ÇALIŞAN BAŞKA BELEDİYE BAŞKANI YOK”

Türkiye’de birçok il ve ilçeye gittiğini ancak hiçbir yerde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar gibi muhtarlar ile bu kadar güzel bir ahenk içerisinde çalışma yürüten başka bir belediye başkanı görmediğini dile getiren Çavuşoğlu, “Hem kendim hem de muhtarlarımız adına Mustafa Başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımızın yaptıklarının farkındayız, bundan sonra da yapacakları şehrimiz, ilçemiz ve muhtarlarımız için muhtarlarımız için çok önemli” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise yaptığı konuşmada Osmangazi’nin Bursa’nın kalbi olduğuna dikkat çekerek, “Hepimizin ortak noktası Osmangazi’ye hizmet etmek. Bu şehrin daha güzel olması, vatandaşlarımızın daha güzel şartlarda yaşayabilmesi için hepimiz gayret sarf ediyoruz. 3 dönemdir başarıyla Osmangazi’de belediye başkanlığı görevini üstlenen Mustafa Başkanımızı yaptığı hizmetlerden dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Karabalçık Mahalle Muhtarı Ayhan Akın’a sürpriz doğum günü kutlaması yapılarak pasta kesildi.