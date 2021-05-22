Bakan Kurum: “Osmangazi Meydanı önemsediğimiz bir proje”

Şehrin merkezinde 150 milyon lira bedel ödenerek kamulaştırılan 100’den fazla binanın yıkılmasıyla elde edilen 40 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen Osmangazi Meydanı, Bursa’nın son dönemdeki en önemli projeleri arasında yer alıyor. Kaba inşaatının yüzde 30’unun tamamlandığı dev meydan, daha şimdiden ihtişamıyla kent için ne kadar önemli bir eser olduğunu ortaya koyuyor. 2 bin araçlık otoparkıyla şehir içi trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan Osmangazi Meydanı, bünyesinde yer alacak olan sosyal ve kültürel tesisleri, millet kıraathanesi, aktivite alanları ile de Bursa’nın yeni marka değeri olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dev meydanın şantiye alanını gezerek Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İnşaat çalışmalarında gelinen son durum hakkındaki bilgileri aktaran Başkan Dündar, Bakan Kurum’a projenin tüm detaylarının yer aldığı bir de sunum yaptı. Bakan Kurum, şantiye gezisi ve yapılan sunum sonrası yaptığı açıklamada Osmangazi Meydanı’nı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak önemsedikleri bir proje olduğunu söyledi.

“OTOPARK BU PROJEYİ ÇOK DEĞERLİ KILIYOR”

Osmangazi Belediyesi’nin Osmangazi Meydanı projesi ile çok önemli bir kentsel dönüşüm projesi yürüttüğüne dikkat çeken Bakan Kurum, “Burasının eski halini Bursalılar çok daha iyi bilir. Burası, köhneleşmiş, riskli yapıların bulunduğu ve vatandaşlarımızın güven içerisinde gezemediği bir alandı. Osmangazi Belediyemiz, bu alanda çok önemli bir kentsel dönüşüm projesi yürütüyor. Bizim kentsel dönüşüm projelerinde önem verdiğimiz bir nokta da bölgenin ihtiyacı olan otoparkların yapılması. Osmangazi Meydanı projesinde de otoparkın yer alması çok önemli. Üzerindeki riskli yapıların kaldırılması, altına şehrin kullanacağı otoparkın inşa edilmesi ve üstünün de meydan olarak düzenlenmesi projeyi çok değeri kılıyor. Bu meydanda vatandaşlarımız birlik beraberlik ruhu içerisinde gezebilecek” dedi.

“TAMAMEN ŞEHRİN İHTİYAÇLARI GÖZETİLEREK YAPILAN BİR PROJE”

Osmangazi Meydanı inşaatı tamamlandığında Bursa’nın çok önemli bir eser kazanacak olduğunu dile getiren Bakan Kurum, “Toplu ulaşım güzargahları ile bağlantılı bu alanımız, üstü meydan ve altında da 2000 araçlık otoparkı ile Bursalılara hizmet verecek. Vatandaşlarımız araçlarını burada park ettikten sonra şehrin içerisini gezip alış verişlerini yapabilecek. 150 milyon lira sadece kamulaştırma bedeli olan projenin toplam yatırım değeri 200 milyonu aşacak. Biz de bakanlık olarak Osmangazi Belediyemize destek veriyoruz. Bittiği zaman Bursa çok önemli bir meydan kazanmış olacak. Ulaşım aksı üzerinden de bir yaya köprüsü ile alt taraftaki mahallemizle yukardaki şehri birleştirecek önemli bir meydan olacak. Önemsediğimiz bir proje. İnşallah 2022 yılı sonuna kadar tamamlanarak Bursamıza hizmet verecek. Hiçbir ticari kaygı gözetilmeden tamamen şehrin ihtiyaçları düşünülerek yapılan bir proje. Şimdiden Osmangazimize ve Bursamıza hayırlı olmasını diliyorum. Başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, bir dizi açılış ve temel atma programları için Bursa’ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a hem Osmangazi Meydanı şantiyesine yapmış oldukları ziyaretten hem de projeye vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu. Osmangazi Meydanı projesinin gerçek bir kentsel dönüşüm projesi olduğunun altını çizen Başkan Dündar, “Şehrin çöküntü haline halen bu bölgesinde yaptığımız kamulaştırmalar ile ede ettiğimiz alana, altı otopark, üstü ise meydan olan bu projeyi hayata geçirdik. Bakanlığımız da bu projemiz için bize kredi desteği sağladı. Bakanımız Sayın Murat Kurum’a çok teşekkür ediyorum. İnşallah projemizi zamanında bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.