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Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Nostalji (-) 25'te bu hafta
Nostalji (-) 25 20.12.2021, 23:38
4
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