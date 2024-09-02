2009 – 2024 dönemi Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Nuri Kolaylı’yı ziyaret etti. Ziyarette, görev yaptığı 15 yıldaki çalışmalarından oluşan “Türkiye Yüzyılına 15 Yıl” adlı kitabını Kolaylı’ya armağan eden Dündar, “Hizmette geçen 15 yıl süresince Osmangazi’ye kazandırdığımız eserlerin anlatımından oluşan kitabımla tarihe not düşmeyi istedim dedi. BGC Başkanı Kolaylı da, 15 yıl süresince verdiği hizmetlerden dolayı Dündar’a teşekkür ederek, “Basınla 15 yıl süresince yakın iletişim kurdunuz ve şeffaflığa önem verdiniz. Yerel basını desteklediğinize bizzat şahit olduk. Bundan sonraki dönemde de yaşamınızda başarılar diliyorum” dedi.

Editör: DİLEK ATLI