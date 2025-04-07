Meslek büyüğümüz Murat Kuter, köşe yazdığı Bursa Hakimiyet ile yollarını ayırdı. Kuter, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparken, “Bildiğiniz gibi Aralık 2024’de Sönmez Medya Grubu (gazete, radyo ve TV) bir başka gruba satıldı ve adı ACG Medya oldu. Perşembe günü itibarıyla yeni yönetimle yollarımızı ayırdık. Kendilerine yolculuklarında başarılar diliyorum. Bursa Hakimiyet’teki kardeşlerime ve beni bugüne kadar okuma zahmeti gösteren herkese teşekkür ediyorum. Kısa bir süre sonra günlük yazılarımı, oluşturduğum bloğumdan paylaşacağım. Onun da bilgisini sizlerle paylaşacağım” dedi. Kuter, eski günlerden bir fotoğrafını da paylaşıma ekledi.