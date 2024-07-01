Gönüllü Hareketi Derneği Yönetim Kurulu, Başkan Sertaç Şipka liderliğinde Haziran ayının son toplantısını gerçekleştirdi. Kurban Bayramı’nda 350 kilonun üzerinde kurban eti bağışı kabul eden Gönüllü Hareketi, bu bağışları Bursa Gıda Bankası’nda uygun koşullarda muhafaza ederek ihtiyaç sahiplerine eşit şekilde dağıtmaya devam ediyor. Dernek yönetimi, gönüllü sayısını artırma çalışmalarını da sürdürüyor. Gazeteci arkadaşımız Elif Görgün Kaplan’ın da yönetimde olduğu derneğin faaliyetlerinde emeği geçenleri kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.