Zorlu Tekstil sürdürülebilir şehirler için üretecek

Zorlu Holding Tekstil Grubu, sürdürülebi­lirlik odaklı olarak hayata geçirdiği dö­nüşüme devam ediyor. Zorlu Holding’in tüm grup şirketlerinin ortak stratejisi olan Akıllı Hayat 2030 doğrultusunda çalışmalarını sür­düren Zorlu Holding Tekstil Grubu, 2030 yı­lında kapsam 1 ve 2’de, 2050’de ise kapsam 1-2-3’te net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.

Paris İklim Anlaşması ve AB Yeşil Mutabakat ile artık bir ter­cih değil zorunluluk haline gele­cek olan sürdürülebilirlikle ilgili özellikle Akıllı Hayat 2030 strate­jisi ile birlikte son 5 yılda çok ciddi yatırımlar yapan Zorlu Hol­ding Tekstil Grubu, bu konuda Türkiye’de öncü işlere imza atar­ken Sustainable Textile Produc­tion” (Sürdürülebilir Tekstil Üretimi) sertifikasyon sürecini de tamamla­yarak Standart 100 by Oeko-Tex ve STeP by Oeko-Tex belgeleriyle kullanılan ‘Made in Green’ etiketiyle üretim yapan bir tekstil üre­ticisi olmayı da başarmış durumda.

Karbon ve su ayak izi hesaplanıyor

Yeşil dönüşüme uzun yıllar önce başladık­larını ve bu konuda sahip oldukları altyapı ile AB Yeşil Mutabakat’a çok hızlı bir şekilde uyum sağlayacaklarını ifade eden Zorlu Hol­ding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, “Zorlu Holding Tekstil Grubu olarak Yeşil Mu­tabakat Eylem Planı yayınlanmadan 3 yıl önce başlattığımız, Temiz Üretim Projesi ile bu konuda çok ciddi bir mesafe aldık. Yeşil Mutabakat’ın istemiş olduğu karbon ayak izi­nin azaltılabilmesi için bu proje kapsamında üretim tesislerimizin enerji haritasını çıkar­dık. Hangi proseste ne tür geliştirmeler yapa­bileceğimizi tespit ettik. En kritik meselelerden biri olan izleme konusunu ‘Temiz Üretim Yazılımı’ adını verdiğimiz on­line enerji takip sistemimizle çözümledik. Bu yazılım sayesinde fabrika ve tesislerimizin her noktasında ne kadar su ve enerji tüketil­diğini online olarak izleyebiliyor, ürün ba­zında hesaplayabiliyoruz” dedi.

Sürdürülebilir şehirler için LEED-BREEAM

Akıllı Hayat 2030’un sürdürülebilir ve akıllı bir yaşam için çıkılmış uzun soluklu bir yolculuk olduğunu ve Zorlu Grubu’nun bu konuda tüm şirketleriyle dünyada öncü işlere imza attığını dile getiren Zorlu Hol­ding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, “Önümüzdeki 100 ayda, bir başka ifadeyle 2030’a kadar bu konuda yapacağımız tüm işleri; alt kategorilere kadar ayırarak tama­men planlamış durumdayız.

Akıllı Hayat 2030 için Zorlu Grubu’nda 2018 yılında çıktığımız yolun ruhuna uygun olarak ana hedefimiz insanların ya­şamını iyileştirecek sürdürülebilir ve akıllı şehirler için ürün, hizmet ve çözümler üretmek.

Bu anlayışla LEED-BREEAM sertifikalı sürdürülebilir şehirler için ev tekstili üret­meye kadar uzanan yeşil dönüşüm odaklı birçok yeniliği 2025’e kadar hayata geçir­meyi amaçlıyoruz” diye konuştu.