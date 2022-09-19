Zorlu Tekstil sürdürülebilir şehirler için üretecek
Zorlu Holding Tekstil Grubu, Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda 2030 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflerken, sunduğu karbon ayak izini en az yüzde 50’ye varan oranda azalttığı Ecodesign ürünlerinin yanı sıra LEED-BREEAM sertifikalı sürdürülebilir şehirler için ev tekstili üretimi dahil olmak üzere sürdürülebilirlik odaklı birçok yeniliği 2025’e kadar hayata geçirmeyi planlıyor.
Zorlu Holding Tekstil Grubu, sürdürülebilirlik odaklı olarak hayata geçirdiği dönüşüme devam ediyor. Zorlu Holding’in tüm grup şirketlerinin ortak stratejisi olan Akıllı Hayat 2030 doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Zorlu Holding Tekstil Grubu, 2030 yılında kapsam 1 ve 2’de, 2050’de ise kapsam 1-2-3’te net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.
Paris İklim Anlaşması ve AB Yeşil Mutabakat ile artık bir tercih değil zorunluluk haline gelecek olan sürdürülebilirlikle ilgili özellikle Akıllı Hayat 2030 stratejisi ile birlikte son 5 yılda çok ciddi yatırımlar yapan Zorlu Holding Tekstil Grubu, bu konuda Türkiye’de öncü işlere imza atarken Sustainable Textile Production” (Sürdürülebilir Tekstil Üretimi) sertifikasyon sürecini de tamamlayarak Standart 100 by Oeko-Tex ve STeP by Oeko-Tex belgeleriyle kullanılan ‘Made in Green’ etiketiyle üretim yapan bir tekstil üreticisi olmayı da başarmış durumda.
Karbon ve su ayak izi hesaplanıyor
Yeşil dönüşüme uzun yıllar önce başladıklarını ve bu konuda sahip oldukları altyapı ile AB Yeşil Mutabakat’a çok hızlı bir şekilde uyum sağlayacaklarını ifade eden Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, “Zorlu Holding Tekstil Grubu olarak Yeşil Mutabakat Eylem Planı yayınlanmadan 3 yıl önce başlattığımız, Temiz Üretim Projesi ile bu konuda çok ciddi bir mesafe aldık. Yeşil Mutabakat’ın istemiş olduğu karbon ayak izinin azaltılabilmesi için bu proje kapsamında üretim tesislerimizin enerji haritasını çıkardık. Hangi proseste ne tür geliştirmeler yapabileceğimizi tespit ettik. En kritik meselelerden biri olan izleme konusunu ‘Temiz Üretim Yazılımı’ adını verdiğimiz online enerji takip sistemimizle çözümledik. Bu yazılım sayesinde fabrika ve tesislerimizin her noktasında ne kadar su ve enerji tüketildiğini online olarak izleyebiliyor, ürün bazında hesaplayabiliyoruz” dedi.
Sürdürülebilir şehirler için LEED-BREEAM
Akıllı Hayat 2030’un sürdürülebilir ve akıllı bir yaşam için çıkılmış uzun soluklu bir yolculuk olduğunu ve Zorlu Grubu’nun bu konuda tüm şirketleriyle dünyada öncü işlere imza attığını dile getiren Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, “Önümüzdeki 100 ayda, bir başka ifadeyle 2030’a kadar bu konuda yapacağımız tüm işleri; alt kategorilere kadar ayırarak tamamen planlamış durumdayız.
Akıllı Hayat 2030 için Zorlu Grubu’nda 2018 yılında çıktığımız yolun ruhuna uygun olarak ana hedefimiz insanların yaşamını iyileştirecek sürdürülebilir ve akıllı şehirler için ürün, hizmet ve çözümler üretmek.
Bu anlayışla LEED-BREEAM sertifikalı sürdürülebilir şehirler için ev tekstili üretmeye kadar uzanan yeşil dönüşüm odaklı birçok yeniliği 2025’e kadar hayata geçirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.