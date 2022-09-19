Yunus Aydın’ın boyahane isyanı

Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın bölgedeki boyahaneler ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulundu. Aydın, Gürsu Organize Sanayi Bölgesi’nde (GÜSAB) 16 boyahane olduğunu ve daha fazla boyahane kurulmasına izin vermediklerini anımsatarak, bölgenin Kestel ile birleştiğinde 21 boyahanenin daha OSB’ye dahil olduğunu belirtti.

Bölge yönetimi olarak ilave boyahane ruhsatı vermediklerini vurgulayan Yunus Aydın, bazı sanayicilerin boyahane kurmak için kendisine baskı kurduklarını söyledi. Yılmadan mücadeleye devam edeceğinin altını çizen Aydın, “Yer altı sularının kullanımı ayrı bir vaka. Arıtma, mutlaka ileri arıtmaya dönüştürülmeli. Bir Gürsulu olarak Gürsu ve Kestel’de yaşayan insanların yanında olmaya çalışıyorum. Mevcut halin korunması önemli. Gönül planlı sanayileşme ve şehirleşmeden yana. Fakat oluşan sorunu anlayıp, büyütmeden tedavi etmek önemli. Sorunun çözümü için çalışıyorum, çalışacağım. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunacağım. Halkımızdan desteklerini bekliyoruz” dedi.

Yeni boyahane ruhsatlarının kesinlikle verilmemesi gerektiği çağrısında bulunan Yunus Aydın, “Benim çocukluğum Gürsu’da geçti. Bu bölgede eskiden 2 metrede yer altı sularına ulaşılıyordu. Şimdi bu 300 metreye kadar çıktı. Durum böyle giderse bölgemizdeki boyahaneler 5 yıl içerisinde iş yapamayacak duruma gelecek. Çevreyi, doğamızı koruyup, sahip çıkmak bizim görevimiz. Uludağ OSB olarak bunun için azimle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.