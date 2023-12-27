Uludağ Elektrik'te dijital yıl

Müşterilerine diledikleri yerden işlem yapma olanağı tanıyan Uludağ Elektrik, online işlem merkeziyle kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Ayrıca online işlem merkezinin güncel yapısında birçok işlem dakikalarla ölçülebilecek sürelere indirilerek, ciddi bir zaman tasarrufu da sağlanıyor.

3 dakikada abonelik

Online işlem merkezinde kullanıcılar, işlem merkezlerinden yapılan tüm işlemleri zaman ve mekan sınırı olmadan dakikalar içerisinde yapabiliyor. Müşteriler, abonelik başlatma ve sonlandırma, fatura ödeme ve taksitlendirme gibi tüm işlemlerini bu kanal üzerinden yapabiliyor. Aboneliklerini 3 dakika içerisinde tamamlayıp, hızlıca işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca fatura oluşturma seçeneği ile tüketim endekslerini girip, faturalarını ödeyebilecekleri gibi tüketim grafiği görüntüleme seçeneğinden önceki aylara ve yıllara dönük elektrik tüketimlerini inceleyebiliyorlar. Bilgilerini online işlem merkezi üzerinden güncelleyebilen kullanıcılar, güvence bedeli işlemlerini de bu kanaldan yürütebiliyorlar. Tüm bu kolaylıklardan yararlanabilmek için web tarayıcısı üzerinden www.uludagelektrik.com.tr linkinden online işlem merkezine gitmek gerekiyor. Müşteriler, kimlik ve abonelik bilgileriyle tüm işlemlerini online işlem merkezinden 7 gün 24 saat hızlı ve doğru bir şekilde yapabiliyor. Şirket dijital hizmet kanallarını aktif kullanmanın yanı sıra fiziksel ortamların konforunu ve şartlarını iyileştirmeye de devam ediyor. Şirket, 100’e yakın işlem merkezinin yanı sıra online işlem ve çağrı merkezi, mobil uygulama ve e-Devlet üzerinden de elektrikle ilgili işlemlerin yapılmasına olanak tanıyor.

Kağıt tüketimini azaltmak için elektronik fatura teşvik ediliyor

Şirket son dönemde özellikle sürdürülebilir teknolojilere ve yenilenebilir kaynaklar üzerindeki çalışmalara odaklanıyor. İş süreçlerini tam entegre dijital bir platforma taşıyan şirketin, kağıt tüketimini azaltmak adına doğadan aldıklarını doğaya geri vermeyi hedeflediği projesiyle, her yıl bin ağaç doğayla buluşuyor. Şirket bu projesi kapsamında hizmet verdiği illerde Yeşil Dönüşüm Ormanları oluşturarak toplamda 4 bin ağacı doğaya kazandırdı. Şirketin müşterileri, online kanaldan elektrikle ilgili tüm işlemlerini gerçekleştirebilirken, şirketin müşterilerinin büyük çoğunluğu da elektronik faturayı tercih ediyor. Müşterilerini kağıt fatura yerine dijital faturayı tercih etmeleri konusunda da bilinçlendiren Uludağ Elektrik, 1,7 milyonu aşkın müşterisinin elektronik faturaya geçmesini sağlayarak, kağıt israfının önüne geçmeyi amaçlıyor.