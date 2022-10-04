SAHA Expo’da geri sayım

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma sanayi kümesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 25 – 28 Ekim tarihle­rinde İstanbul Fuar Merkezi’nde ger­çekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve diğer sivil ve askeri kamu kurumlarının katılım ve destek­leriyle düzenlenen fuara Bursa’dan da 14 firma katılacak.

SAHA Expo ile ilgili bir basın toplan­tısı düzenleyen SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş bu seneki fuarın sanayicilerin birbirleri aralarında iş ge­liştirdiği bir konsept üzerinde ilerleye­ceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

“Dünyada bu konseptte başka bir fuar olmadığını gördük. 104 ülkeye davet mektubu gönderildi. Şu an 56 ül­keden katılım sağlanacağına ilişkin dönüş aldık. 9 yabancı bakan da gele­ceğini deklare etti. Fuar yaklaştıkça bu sayılar daha da artıyor olacak. 100’ün üzerinde yabancı delegasyon gelecek. Çok ciddi yabancı katılımcıyla bu fuarı icra ediyor olacağız. Yabancı firma ka­tılımları anlamında, stant olarak şu anda 80 yabancı firmanın süreçleri ta­mamlanmış durumda. Süreçleri devam edenler de var.”

SAHA EXPO 2022’ye Katılan Bursa Firmaları

1 Bayramoğlu End. Çelik

2 Berteks Tekstil

3 Coşkunöz Sav. ve Hav.

4 DLG Plast Otomotiv

5 Ermaksan Makine

6 FE-TECH

7 İğrek Makina

8 M-Bend Metal

9 Olympos Havacılık

10 Ottonom Mühendislik

11 Ottonom Üretim Tek.

12 Redoks Mühendislik

13 Rena Mekatronik Sis.

14 Tunca Teknik Makine