SAHA Expo’da geri sayım
Bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul’da 25 – 28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Savunma sanayinin en önemli buluşması SAHA Expo’ya Bursa’dan 14 firma katılacak.
Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma sanayi kümesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 25 – 28 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve diğer sivil ve askeri kamu kurumlarının katılım ve destekleriyle düzenlenen fuara Bursa’dan da 14 firma katılacak.
SAHA Expo ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş bu seneki fuarın sanayicilerin birbirleri aralarında iş geliştirdiği bir konsept üzerinde ilerleyeceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:
“Dünyada bu konseptte başka bir fuar olmadığını gördük. 104 ülkeye davet mektubu gönderildi. Şu an 56 ülkeden katılım sağlanacağına ilişkin dönüş aldık. 9 yabancı bakan da geleceğini deklare etti. Fuar yaklaştıkça bu sayılar daha da artıyor olacak. 100’ün üzerinde yabancı delegasyon gelecek. Çok ciddi yabancı katılımcıyla bu fuarı icra ediyor olacağız. Yabancı firma katılımları anlamında, stant olarak şu anda 80 yabancı firmanın süreçleri tamamlanmış durumda. Süreçleri devam edenler de var.”
SAHA EXPO 2022’ye Katılan Bursa Firmaları
1 Bayramoğlu End. Çelik
2 Berteks Tekstil
3 Coşkunöz Sav. ve Hav.
4 DLG Plast Otomotiv
5 Ermaksan Makine
6 FE-TECH
7 İğrek Makina
8 M-Bend Metal
9 Olympos Havacılık
10 Ottonom Mühendislik
11 Ottonom Üretim Tek.
12 Redoks Mühendislik
13 Rena Mekatronik Sis.
14 Tunca Teknik Makine